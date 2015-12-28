Evliliğin geleceğini tespit edebilen yazılım

Evliliğin iyi gidip gitmediği konusunda insanlar bazen tereddüte düşebiliyor ve bir sorun olup olmadığı konusunda birilerine danışma ihtiyacı hissediyor. ABD’li araştırmacılar tarafından geliştirilen bir bilgisayar yazılımı ise kişinin konuşmalarına göre evliliğin iyi gidip gitmediğini tespit edilebiliyor.

Yazılım, evliliğin gelecekte nasıl bir yöne gideceğini söyleyebiliyor. Bunu yapabilmek için kişinin konuştuğu sıradaki ses seviyesini ve sesin titreyip titremediğini gözlemliyor.

Ayrıca kişisinin sinirli olması ve vücut dili de yazılımın karar vermesinde önemli bir rol oynuyor. Tüm bu verileri bir araya getiren yazılım, ilişkinin iyiye mi yoksa kötü mi gideceğini tahmin ediyor. Ayrıca ilişkinin olduğu gibi devam edeceğini de söyleyebiliyor.

Kriterler kısıtlı olduğundan ve ilişkiyi etkileyen birçok faktör bulunabildiğinden ötürü bilgisayarın tüm tahminlerinin doğru olması elbette mümkün değil.

Ancak sistemin geliştirilmesinin gelecekte daha sağlıklı evliliklerin yapılabilmesi adına önemli olabileceği düşünülüyor.