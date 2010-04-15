Evliliğin de okulu oldu

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Mamak Kültür Merkezi (MKM) içerisinde, 19 Nisan'da hizmete girecek Evlilik Okulu için ilk etapta 25 kişi başvurdu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, evlilik hazırlığı yapan gençleri ve evli olan çiftleri okula beklediklerini söyledi.

Aile yapısının sağlam temeller üzerine kurulması ve toplumdaki aile yapısının bozulmaması için hizmete açılacak Evlilik Okulu için kayıtların Mamak Kültür Merkezi'nde başladığını bildiren Akgül, şunları kaydetti:

''Ücretsiz olan Evlilik Okulu'na kayıt yaptırmak isteyenlerin MKM'ye şahsen gelerek, başvuru formlarını doldurmaları gerekiyor. Sevgi dolu ve mutlu bir evliliğin sırlarının paylaşılacağı Evlilik Okulu, 19 Nisan'da başlayıp, 28 Mayıs'ta sona erecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00-17.00 arası katılımcılara, NLP Uzmanı Rabia Zencirkıran, araştırmacı yazar Aliye Satılmışoğlu, eğitimci Gülay Onat, eğitim danışmanı Fethiye Boynueğri tarafından yaklaşık 50 saat ders verilecek. Derslerde, 'evlilikte sağlıklı iletişim', 'eşlerin birbirini tanıması', 'aile içi iletişim', 'erkek ve kadın gözüyle evlilik ve sağlıklı birey' konuları işlenecek. Kurs bitiminde katılımcılara, sertifika verilecek.''

Evlilik Okulu'nu, gençlerin bu bilgi eksikliğini gidermek, toplumsal bilinç oluşturmak, mutlu ve sevgi dolu bir aile yaşamı için yapılması gerekenleri paylaşmak için planladıklarını belirten Akgül, okulun evli çiftlere de rehber olacağını söyledi.

Okulda, ''Büyük mutlulukların aile içinde yaşanan küçük mutluluklarda gizli olduğu'' gerçeğini hatırlatmaya çalışacaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Akgül, ''Bakış açımızı değerlerimiz ile aynı doğruluk ekseninde buluşturup, yarınlarımıza daha güvenle bakabilmek için herkesi Evlilik Okulumuza bekliyoruz'' dedi. (aa)