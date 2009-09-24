'Evliliğim reklam malzemesi değil'

Şarkıcı Seda Sayan, eşi Onur Şan’la beraber rol alacağı ünlü bir deri firmasından gelen reklam teklifini reddetti.



Dünyaca ünlü bir içecek firmasıyla yaptığı anlaşmanın süresi dolan Seda Sayan’a üst üste yeni teklifler geldi. Bu zamana kadar çok sayıda ünlü çifti reklam kampanyalarında kullanan deri firması, bir yıllık bilboard çalışması için Seda Sayan’la beraber eşi Onur Şan’a teklif götürdü.



Yeni anlaşma yolda



Popstarlar ve futbolcularla çalışma geleneği bulunan içecek markasının reklamlarında oynadıktan sonra hem kitlesi genişleyen hem kampanyadaki başarı nedeniyle reklam dünyasının dikkatini çeken Seda Sayan, deri firmasının teklifini ise “Evliliği reklam malzemesi yapmamak” gerekçesiyle kabul etmedi. Öte yandan Sayan’ın rekor ücretle bir cips markasıyla anlaşma yapmak üzere olduğu, sözleşmedeki küçük ayrıntılar üzerinde konuşulduğu öğrenildi.