Evlilerde obezite, bekarlara oranla fazla çıktı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- AİLE Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı\'nın (ARGEV) obezite araştırma raporuna göre, Türkiye\'de obezite görülme oranı yüzde 44 olarak belirlendi. Araştırmada, obezite görülme riskinin kadınlarda erkeklere göre 1.9 kat, evli kişilerde ise bekarlara oranla 1.5 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

ARGEV tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen, \'Ulusal Aile Hekimleri Kongresi\', Antalya\'nın Belek bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. 700\'e yakın aile hekiminin katıldığı kongrede, obezite araştırma sonuçları açıklandı. Araştırmada, Türkiye\'de her iki kişiden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, evli olanlarda obezite görülme riskinin bekarlara oranla daha 1.5 kat daha fazla olduğu belirtildi. Obezitenin kadınları daha çok tehdit ettiğinin kaydedildiği araştırma sonuçlarına göre, kadınlarda obezite görülme riskinin erkeklere kıyasla 1.9 kat daha yüksek olduğu ifade edildi. ARGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Girginer, Bursa\'da görev yapan 19 aile hekiminin 17 bin 812 hasta üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kolesterol hastalarının obezite için risk taşıdığına da dikkati çekti.

OBEZİTE GÖRÜLME ORANLARI

Dr. Girginer, \"Sigara kullanan ve hipotiroidi değişkenlik gösteren bireylerde de obezite görülme sıklığı artıyor. Obezite görülme riski hipertansiyon hastalarında 1.9, dislipidemi (kolesterol) hastalarında 1.2 ve hipotiroidi olan hastalarda 1.2 kat daha fazladır. Sigara içen bireylerde obezite görülme riski 1.2 olurken, antidiyabetik ilaç kullananlarda 1.6 kat daha fazladır\" dedi.

\'OBEZİTE SALGIN BİR HASTALIK GİBİ ARTIYOR\'

Türkiye ve dünya için obezitenin çok önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Dr. Murat Girginer, şunları söyledi:

\"Dünya Sağlık Örgütü\'nün 2017 yılında açıkladığı rakamlara göre, tüm dünyada obezite salgın bir hastalık gibi artıyor ve bu konu tüm dünyanın gündemini tehdit eden bir sağlık sorunu haline geldi. Obezite ülkemizde şişmanlık denilip geçilebiliyor. Oysa obezite çok dikkat edilmesi gereken sinsi bir hastalık. İnsanların yaşam kalitesini ve yaşam süresini bile derinden etkiliyor.\"

TÜRKİYE\'DE GÖRÜLME ORANI YÜZDE 44

Vakıf olarak Türkiye\'nin obezite tablosunu ortaya koymak üzeri bir araştırma yaptıklarını belirten Dr. Girginer, bu kapsamda hem doğudan hem batıdan yoğun göç aldığı için Türkiye\'yi temsil yeteneği olan Bursa\'yı pilot il olarak aldıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü\'nün bel çevresi kritiklerine göre, Türkiye\'de obezite görülme oranının yüzde 44 olduğu sonucuna ulaştıklarına kaydeden Dr. Murat Girginer, \"Ülkemizde neredeyse her iki kişiden biri obeziteyle mücadele ediliyor. Bunun önüne geçilmesi için de sağlıklı bir toplum yaratmalıyız. Beden kitle indeksi kriterlerine göre obezite gelişimini etkileyen risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, medeni durum, obezite öyküsü ve eğitim düzeyi geliyor\" diye konuştu.

HAREKETSİZLİK OBEZİYETİ TETİKLİYOR

Özellikle yaşam koşullarının değişmesinin de obeziteyi artırdığını vurgulayan Dr. Girginer, şöyle dedi:

\"Artık her yere araçla gider olduk. Beslenme alışkanlığımız değişti. Az yürüyoruz. Unutmamalıyız ki hareketsiz yaşam obezitenin sebeplerinden birisidir. Çocukluk çağında gelen abur cubur da obezitede önemli rol oynuyor. Ayrıca kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra dikkat etmedikleri için de obez olabiliyor. Ayrıca, stres de obeziteyi artırıyor. Bursa\'da aile hekimleri kadınlara parkta yürüyüş yaptırıyor. Aile hekimleri aslında eğitim de vermeli. Hekimlerin özellikle mesleklerini doğru ve düzgün yapabilmelerinin yanında, bir mesleki memnuniyet de ortaya koyması için bu tür araştırmalar çoğaltılmalı ve desteklenmelidir.\"

Kongreye katılan diğer konuşmacılar da obezite ile mücadele konusunda bilgiler paylaştı. Kongrenin son oturumundan sonra aile hekimleri obeziteye dikkat çekmek ve hareket etmenin önemini vurgulamak amacıyla otel içerisinden sahile kadar yürüyüş yaptı.



