Evli olmayan kadına devlet koruması yok!

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Bakan Şahin, gerekçesini "Yakın ilişki' kısmını, ileride yaşanacak sorunları önlemek adına şu andaki sistemden çıkardık" diyerek ifade etti."Yakın ilişki içinde yaşayan'' kadınlar, Kadına Karşı Şiddeti Önleme Yasası kapsamında devlet korumasından yararlanamayacaklar. Yani mimam nikahlılar ve birlikdte yaşayanlar. Açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yaptı.Şahin ''yakın ilişki ''ifadesinin tasarıdan çıkarılma nedenlerini anlattı:"Hukukçular, uygulamada çok farklı sonuçların çıkabileceğini bu soyut kavram üzerinden şiddeti önlemenin mümkün olmadığını, bizim daha somut önerileri koymamız gerektiğini bizimle paylaştılar."Fatma Şahin ''Yakın ilişki içinde yaşayan'' ifadesinin Medeni Kanun'da olmadığının da altını çizdi: "Benim koruyacağım, kollayacağım birim de oluşturacağım yasa da anayasadan, yasalardan, Medeni Kanun'dan bağımsız bir yasa olamaz."Ama bakanlık kaynaklarına göre yakın ilişki içinde yaşayan kadınlar da bir süre önce Meclis'te kabul edilen İstanbul Sözleşmesi kapsamında. Korunabilecek ancak bunun ne şekilde sağlanacağına açıklık getirilmedi.Beklendiği gibi resmi bağı olmayan kadınlar korunamayacak ama yeni düzenleme ile nispeten de olsa koruma altındaki kadın sayısı artacak. Çünkü mevcut kanun sadece aile bireylerini şiddetten koruyor. Yeni düzenlemede ise nişanlılık, evlilik, boşanma öncesi ve sonrası yasa kapsamına alındı.Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı artık kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile ilgili davalara da taraf olacak. Bakanlık, emsal kararlar çıkarmak için kamuoyunun vicdanını yaralayan ve hassasiyet gösterdiği davalara bağımsız müdahil avukatlar gönderecek.Bakan Şahin, "Valilerden hangi ilde,ilçede daha zayıfsak birebir mücadeleyle 7 aylık süreç içinde eksiği tamamlamaya çalışacağız" diye açıkladı.