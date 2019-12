Evli memur parasızlıktan çocuk yapamıyor

Bağımsız Eğitimciler Sendikası’nın (BES) Pi Gruba yaptırdığı araştırmaya göre, parasızlıktan dolayı evli memurlar çocuk yapmıyor, bekarlar ise evlenmekten korkuyor.



BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Memur olan da, olamayan da pişman” diyerek, her 10 memurdan 8’inin ek iş yaptığını, ortalama, bir memurun 6 kredi kartı olduğunu ve yüzde 40’ının da kredi kartı mağduru olduğunu belirtti. Araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle:



Gazete: Memur yalnızca pazar günü gazete alabiliyor. Mutfak ihtiyaçlarını karşılarken malın ucuz olmasına ve son kullanma tarihinin uzun olmasına dikkat ediyor.



Araba: 10 memurdan yalnızca 2’sinin arabası var. Arabası olan her 10 memurdan 9’u ise tasarruf amaçlı aracına LPG taktırıyor.



Kışlık erzak: Her 10 memurun 8’i kışlık gıdalarını memleketinden karşılıyor.



Ek iş: Memurların onda 8’i ek iş yapıyor. Simit, limon satan, garsonluk ve taksicilik yapan, tez yazan, işportacılık, pazarcılık yapan, kamu kurumlarında peynir, zeytin, pekmez satan yüz binlerce memur var. Yazın otellerde çalışan, köyünde ırgatlık yapan, iş çıkışı tezgahtarlık yapan memur bile var. Memur tatilini meyve sebze toplayarak, hasat yaparak, çeltik yolarak, mısır koçanı ayıklayarak geçiriyor.



Çalışan çocuklar: Orta öğrenim çağının üstü her 10 memur çocuğunun 6’sı çalışıyor. Babasıyla genelde aynı veya benzer işler yapıyor. Babası simit satarken çocuğu su satıyor. Babası bulaşık yıkıyorsa çocuğu garsonluk yapıyor. Babası meyve topluyorsa çocuk meyveleri kasalara diziyor. Memur çocuklarının okul masraflarını karşılamada da büyük zorluklar yaşıyor.