Lezbiyen çift aynı kişiden hamile kaldı

T24 - Lezbiyen çift 23 yaşındaki Kirsty Cox ve 27 yaşındaki Anna Jones aynı kişiden alınan spermle çocuk sahibi oldular.

Gazeteport'ta yer alan habere göre, İngiltere'nin Gloucester kentinde yaşayan evli çiftin şimdi Scarlett Marie ve Alfie adında 3 haftalık iki çocukları var. Çifte spermlerini veren ise arkadaşları Nick Lacey. Ve çift ilk denemede hamile kalmışlar. 5 Kasım'da Scarlett Marie, ondan beş gün sonra ise Alfie doğmuş. Anna "Şu an havalarda uçuyoruz. İki çok güzel bebeğimiz var. Mutlu bir aileyiz" diyor.

Nick, bebekleri haftada bir ziyaret ediyor. Ancak kendisini bebeklerin babası olarak görmediğini söylüyor. Anna ve Kirsty 2010 yılının haziran ayında evlenmiş