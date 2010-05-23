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Yaşam

Evli kadın seks yapmıyor

Eşinize sırtınızı dönüp, "Bu gece değil, canım" dediyseniz, korkmayın, kesinlikle yalnız değilsiniz.

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - Eşinize sırtınızı dönüp, "Bu gece değil, canım" dediyseniz, korkmayın, kesinlikle yalnız değilsiniz.

Yapılan bir araştırmaya göre, evli kadınların çoğu seks yapmak yerine, uyumayı, kitap okumayı ya da film izlemeyi tercih ediyor.

Yapılan araştırmada kadınların yüzde 63'ü kafayı vurup yatmayı, televizyon izlemeyi ya da bir kitap açıp okumayı sekse tercih ettiklerini söyledi. Yüzde 37'lik kesim ise eşleriyle seks yapmayı hiçbir şeye değişmeyeceklerini söyledi.

Uzmanlar çoğu evli kadının seksi tercih etmemesini ise bazı koşullara bağlıyor. Bunlar hem erkek hem kadındaki tembellik ve modern dünyada dikkati başka tarafa çeken çok sayıda unsurun bulunması.

İlişki terapisti Ian Kerner, "Seks hayatınızda mutlu olduğunuzu söyleyebilirsiniz, ancak sonunda, eğer geceleri giderek daha fazla elinize bir kitap alıyorsanız, TV izliyorsanız, Facebook'a gidiyorsanız yani dikkati başka yöne çeken herhangi bir faaliyet içindeyseniz uçun vadede ilişkiniz ihanet karşısında savunmasız hale gelebilir. Bu yüzden seksi ilişkinizin merkezine koymalısınız" diyor.

Annelere özel bir Amerikan sitesi olan iVillage'in yaptığı araştırma, aşırı samimiyetin de bunda rolü olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılan 2000 kadından yüzde 80'i seks hayatlarını 'tahmin edilebilir' diye niteledi. Yüzde 67'si seks hayatlarının heyecansız ve tek düze bir tekrarlama şeklinde sürdüğünü söylerken, yüzde 56'sı 'aynılıktan' şikayetçi. Yüzde 45 seks hayatlarından bir parça mutlu olduklarını söylerken, yüzde 62'si başka bir erkekle seks yapma fantezileri olduğunu itiraf etti.

Evli çiftlerin üçte biri bir yıl ya da daha fazla süre içinde yeni bir şey denemezken, yarısı istemediklerinde bile bir evlilik görev bilinciyle seks yapıyor.

Kerner, "Bence seks hayatı spor salonuna gitmeye benziyor. Bunu rutin haline getirmeye çalışırsınız ve başlangıçta bu biraz zordur, ama bir kez başardınız mı, sevmeye başlarsınız ve spora gitmeye devam etmek isteyeceksinizdir" diyor.

iVillage sitesinin editörlerinden Liz Zack ise, "Temel olan eşinizi tanımanız. Hayat arkadaşınızı kesinlikle iyi tanımalısınız. Bazen eşinizle biyolojik ritimleriniz birbirine uymayabilir ve seks yerine kitap okumayı isteyebilirsiniz. Fantezi bir tabudur ve kendi hayal gücünüzün mahremiyeti içinde herşey yolunda gidecektir" diyor.


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