Evli kadın kızlık soyadını kullanabilecek

Sadece kızlık soyadını kullanmak için dava açan evli Dr. Başak Çalı’nın isteği, Ankara 5’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Sebahattin Ali Erdem tarafından haklı bulundu.



İki yıllık hukuk mücadelesinin ardından evlendikten sonra kendi soyadını kullanma hakkını kazanan, Londra Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Dr. Başak Çalı, “Kadın erkek eşitliği açısından bu davayı açtım” dedi.



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi konularında uzman olan ve Londra Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Çalı, Hürriyet’e konuştu.



Soyadım bana ait



“Öncelikle kendi kimliğimi devam ettirmek ve böyle bir hakkın kadın erkek eşitliği açısından gerekli olduğuna inandığım için bu davayı açtım. Evlilik ile kendi adım arasında seçim yapmak istemedim. Hem evlenmek istedim hem kendim olmaya devam etmek istedim. Önemli olan kadının seçme hakkıdır.”



Erkek değiştirmiyor



“Erkekler soyadlarını hiçbir zaman değiştirmiyorlar, kadınlar evleniyorlar soyadlarını değiştiriyorlar, boşanıyorlar yine soyadlarını değiştiriyorlar. Bu kolay bir şey değil. Bir arkadaşım benzer dava açtı 5 yıl önce ancak davası reddedilince AİHM’ye gitti ve kazandı. Davam reddedilseydi ben de AİHM’ye gidecektim.”



Eşim gurur duyuyor



“Ne acıdır ki kendimin olan bir şeyi almak için dava açmak zorunda kaldım. Benim gibi birçok arkadaşım ‘Bana sorsalar ben kendi soyadımı kullanırdım’ diyenler var. Mahkemeye de herkes gitmiyor kolay kolay. Mücadelemden dolayı eşim benimle gurur duyuyor.”



Ayrımcılık engellenmeli



Ankara 5’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Edem, AİHM’nin Türkiye’ye cezalar verdiğini vurgulayarak, 4 Kasım tarihli kararında özetle şöyle dedi: “‘Kadın evlendiğinde kocasının soyadını alır’ hükmü, evlilik içerisinde hak ve yükümlülükleri bakımından kocayı kadın karşısında üstün kılmaktadır ve Anayasa’nın 10’uncu maddesi 2’nci fıkrasındaki kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğuna ilişkin temel düzenlemeye açıkça aykırıdır. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önüne geçmek adına, kadın evlendiği takdirde sadece kızlık soyadını kullanabilir.”

