Evli çifte 27 sene sonra 'siz kardeşsiniz' davası

T24 - Zonguldak'ta, nüfus kayıtlarına göre kardeş gözüken 4 çocuk ve 1 torun sahibe çiftin, evliliklerinin Medeni Kanun'a aykırı olması nedeniyle geçersiz sayılması için dava açıldı.





Çiftin anneleri olan ikiz kız kardeşlerin nüfusa aynı isimle kaydedilmesinden yaşanan karışıklık düzeltilmezse evlilik hükümsüz sayılacak.





Alınan bilgiye göre, nüfusa yanlışlıkla aynı isimle kaydedilen ikiz kız kardeşlerin çocukları 47 yaşındaki Nazire ve 44 yaşındaki Mehmet Uzun, 25 Nisan 1983'te evlendi.





Evlilikleri süresince 4 çocukları olan 1 torun sahibi çift, Çaycuma İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 3 Mayısta savcılığa gönderdiği yazıya istinaden açılan soruşturma kapsamında, kayıtlarda kardeş gözükmeleri nedeniyle evliliklerin iptaline yönelik Çaycuma Asliye Hukuk Mahkemesine dava açıldı.





İlk duruşması 22 Haziran'da yapılacak davada, çift kardeş olmadıklarını kanıtlayamazsa evlilikleri hükümsüz sayılacak.





Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin teyzesinin kızı olduğunu, evliliklerinden 27 yıl sonra böyle bir olayla karşılaşmalarına çok şaşırdıklarını söyledi.





Annesi ve teyzesinin aynı isimle kayıt edilmeleriyle ilgili sorunların nüfus bilgilerinin bilgisayar sistemine aktarılırken fark edildiğini anlatan Uzun, şunları kaydetti:





''Annemin adı Yaşare, ancak nüfusa teyzemle birlikte Durkadın olarak kaydedilmiş. Daha sonra bu yanlışlığın düzeltilmesi için müracaatta bulunulmamış. Nüfus Müdürlüğü görevlileri 12 yıl önce bilgisayar sistemine kayıtları geçirirken annemin evli olmadığını, teyzemin ise 2 kişiyle evli gözüktüğünü fark ediyorlar. Bunun üzerine açılan davanın ardından durum düzeltiliyor. Şimdi de bizim kardeş olduğumuz iddia ediliyor. Mahkemede eşimle kardeş olmadığımızı kanıtlamamız gerekiyor. Mahkeme bizi ayırırsa 40 gün sonra evlenecek oğlumla çifte düğün yaparız. Erkek kardeşim ile eşimin kız kardeşi de evli ancak onlara herhangi tebliğ gelmedi. Karışıklığın düzeltilmesini bekliyoruz.''





Nazire Uzun da DNA testi yaptırmayı düşünmediklerini, mahkemede kayıtlardaki yanlışlığın düzeltileceğine inandığını belirtti.





