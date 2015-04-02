Evli adam sevgilisini 'kıskançlıktan' öldürdü!

Uşak'ta evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki O. T. iddiaya göre, ilişki yaşadığı, 3 çocuk annesi Ü. D.'yi pompalı tüfekle öldürdü. O.T. ifadesinde cinayeti 'kıskançlıktan' işlediğini açıkladı.

Uşak'ın Banaz İlçesi'ndeki bir köyde yaşayan evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki O.T. iddiaya göre, ilişki yaşadığı, eşinden boşanmış, 3 çocuk annesi 28 yaşındaki Ü. D'yi çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdü. Olayın ardından yakalanan O.T.'nin, Ü. D. ile başka bir erkekle de birlikte olduğunu öğrenmesi üzerine tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Yavuz Kuşdemir’in DHA’da yer alan haberine göre, olay, dün saat 21.00 sıralarında, ilçeyle aynı isimli Banaz Köyü'nde meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası ve oto tamircisi O.T., akşam bir süre içki içtikten sonra, 3 yıl önce eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Ü. D.'nin evine gitti. İlişki yaşadığı iddia edilen Ü. D. ile tartışan O.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle kadını karnından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesini duyanlar tarafından evde kanlar içinde bulunan Ü. D., ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ü. D., kurtarılamadı. Ü. D.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından çalışma başlatan O.T. suç aleti tüfekle birlikte jandarma tarafından yakalandı. Ü. D'nin olay anında komşuda bulunan 5, 7 ve 9 yaşındaki üç çocuğu, Banaz Kaymakamlığı tarafından koruma altına alındı. Sorgusu süren O.T.'nin ifadesinde; D. ile gönül ilişkisi içinde olduğunu, başka bir erkekle de birlikte olduğunu öğrenince sinirlenerek eve gittiğini söylediği öğrenildi. O.T., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.