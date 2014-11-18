“Evlerini yıkacağız“



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'te bir sinagogu hedef alan ve dört hahamın yaşamını yitirdiği saldırının ardından sert mesajlar verdi. Saldırıyı düzenleyen iki Filistinliyi ‚insan şeklinde hayvan‘ olarak nitelendiren Netanyahu, misilleme olarak Filistinli iki saldırganın evlerinin yıkılması talimatı verdi. Salı günü öğleden sonra düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısının ardından konuşan Netanyahu bu önlemin ülkede güvenliği güçlendireceğini belirtti.

İsrail Başbakanı, bazı Filistinlilerin saldırıyla ilgili olarak sevinç çığlıkları atmasının kendisini şoke ettiğini belirterek, İsrail‘in teröre karşı bir savaşın tam ortasında olduğunu ama her zaman kendilerinin kazandığını söyledi.

Netanyahu Batı'nın desteklediği Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ı da Kudüs'te şiddeti kışkırtmakla suçladı. Abbas saldırıyı kınamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Af Örgütü Salı günü yaptıkları açıklamalarda İsrail hükümetine saldırıya karşı evlerin yıkılması önlemine başvurmama çağrısı yapmış, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgede şiddeti daha da tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

Obama'dan itidal çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama, terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, son dönemde tırmanan şiddet olaylarında çok fazla İsrailli ve Filistinlinin öldüğünü kaydetti ve iki tarafı da tansiyonu düşürmeye çağırdı.

Salı günü sabah ibadet saatinde iki Filistinli ellerinde satır ve silahla Kudüs'te bir sinagoga saldırmış, saldırıda dört kişi ölürken, ibadet eden dört kişi ile iki polis memuru ağır yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden dört hahamdan üçünün İsrail-ABD, birinin ise İsrail-İngiltere vatandaşı olduğu bildirildi. Doğu Kudüslü oldukları belirlenen iki Filistinli saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırı sırasında sinagogun içinde 25 kişinin ibadet ettiği belirtiliyor. Kudüs'teki vaka, kentte son altı yılda meydana gelen en ağır saldırı olarak değerlendiriliyor.