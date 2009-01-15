Evlerini ayırdılar

Müzisyen Ufuk Yıldırım ile haber spikeri Sonay Dikkaya evlerini ayırdı. Aile içinde yaşanan sorunları bir türlü çözemeyen çift, sonunda evlerini de ayırdı.



Kendine daire kiraladı



2003 yılında nikah masasına oturan ve ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ufuk Yıldırım ile Sonay Dikkaya'nın evliliğinde ciddi bir kriz baş gösterdi. Uzun zamandır aralarındaki sorunları çözmeye çalışan çift, dostlarının verdiği desteğe rağmen sıkıntıların üstesinden gelemeyince evlerini ayırma kararı aldı. Ve Yıldırım, geçtiğimiz günlerde eşyalarını toplayıp, aynı zamanda stüdyo olarak kullanacağı kiralık daireye taşındı.



Şimdilik boşanma yok



2006 yılının ekim ayında Yiğit Şan adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelen çift, 6,5 aylık doğan oğullarını yaşatmak için büyük çaba harcamış, birbirlerine kenetlenmişlerdi. Minik bebek yaşam savaşını kazandı, aile genişledi, ancak mutluluk uzun sürmedi. Sorunların aşılamadığını ve evi terk ettiğini doğrulayan Ufuk Yıldırım, "Stüdyo yapmak için ayrı bir daire tuttum. Her evlinin hayatında problemler olabilir. Zamanla bunu aşacağımızı düşünüyoruz. Şu an boşanma yok" dedi.

