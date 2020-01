'Öğrenciler evlerde kimlerle birlikte kalıyor, ne yapıyorlar... Bunlar bizi ilgilendirmez'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 6 saat 10 dakika süren Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında gazetecilerin öğrenci evleriyle ilgili sorularını cevaplandıran Arınç, "Gazetelere yansıdığı şekilde özel evlerde kalan öğrencilerin denetlenmesi gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Arınç, öğrencilerin çok yoğun olduğu bölgelerde yurtların yetmediğini, bazı öğrencilerin açıkta kalarak, yurt adı altında denetimsiz yerlerde barındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim Gençlik ve Spor Bakanımıza yöneltilen bir soru oldu. Özellikle üniversitelerde, öğrencilerin çok yoğun bulunduğu illerde Kredi ve Yurtlar Kurumunun yaptırdığı ve denetiminde bulundurduğu yurtların yeterli olmadığı, öğrencilerin dışarıda kaldıkları, bazılarının özel ev kiraladıkları, bazılarının da başka özel kişilere ait adı yurt olan yerlerde barındıkları ifade edildi.

'Fevkalade güzel yurtlarımız var'

"Bildiğiniz gibi Kredi ve Yurtlar Kurumu, son 10 yıllık hükümetimiz döneminde fevkelade güzel binalarda, bazıları tek kişilik, bazıları iki kişilik, dört kişilik, içinde her türlü ihtiyacı karşılayabilecek donanımların bulunduğu, sıcak yemeğin çıktığı, kahvaltının verildiği, her an sıcak su imkanının bulunduğu mükemmel yurtlar yaptı. Bunların sayısı da, içinde barındırdığı öğrencilerin sayısı da artmış oldu.

Ne var ki 3 milyona yakın öğrenci sayısının bulunduğu üniversitelerimizde bu yurtların da kafi gelmediğini biliyoruz. Bu talep bütün milletvekillerimizin hemen hemen ortak talebi haline geldi.

'Amaç, yurtlarda 'disiplinsiz' eylemlerin yaşanmamasıdır'

"Sayın Başbakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımıza bu yurtların süratle sayısının artırılması ve yurtlarda olası yaşanabilecek olumsuzlaklara karşı Bakanlığın mutlaka görevini en iyi şekilde yapması ortaya çıktı. Yaşanabilecek olumsuzluklar nedir, bir yurtta yapılması gerekli olmayan, en azından bazı yasak eylemler olarak gösterilen, belki de yasa dışı bazı suç haline gelebilecek, disiplinsiz sayılabilecek olayların yaşanmasıdır.''

Bunların sokaklarda çok örneklerini gördüklerini belirten Arınç, ''Ama bu örneklerin bir yurda taşınmasının, yurttaki öğrencileri rahatsız edebileceği konusunda esasen Bakanlığın var olan denetim görevlerinin daha iyi bir şekilde yapılması konuşuldu. Bunu ben de biliyorum, açıklanmasında hiçbir mahsur yok'' değerlendirmesini yaptı.

'Maksatlı buluyorum'

"Ancak gazetelere yansıdığı şekliyle özel evlerde kalan öğrencilerin şu veya bu şekilde denetlenecekleri veya baskınlar yapılacağı şeklindeki yazıların gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını vurgulayan Arınç, şunları belirtti:

''Düpedüz asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın buna benzer bir ifadesi de kesinikle söz konusu değil ama unutmayın, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olan tüm yurtların özel ticari amaçlarla kişiler tarafından açılmış olan yurtların da denetlenmesi, hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri içindedir.

'Evde kimlerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez'

Yoksa özel kiralanmış evlerde kimler kalıyor, kimlerle birlikte kalıyor, ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar bunlar bizim ilgi alanımız içerisinde değil. Bunu kesinlikle reddediyorum. Bu tip haberleri maksatlı buluyorum.''

'Duvar değil, tel örgü' Bakanlar Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki diğer konulara da değinen Arınç, Nusaybin ile Kamışlı arasında örülen duvara ilişkin “Biz yurttaşlarımızın güvenliğini esas alıyoruz ve onun içinde bazı geçişi tedbirleri yapmak zorunda kalıyoruz. Orada geçici tedbir olarak yapılan şey bir duvarın örülmesi ki 1300 metrelik bir kesimindeydi, bu duvarın örülmesi duvarın tamamen yükselmesi anlamında değildir mevcut yapının üzerine tel örgü geçirilecektir. Yani duvar diye biliniyorsa yapılan şey hayır duvar değildir orada yapılanın üstüne bugüne kadar başka yerlerde uyguladığımız gibi tel örgüye ait bir yapı oluşturulacaktır” dedi. Mursi mertçe duruş sergiledi Arınç, Mısır’da devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılanmaya başlandığının anımsatılması üzerine Mursi’nin duruşmadaki tavrını överek, “Cesur bir davranış içerisinde, ‘Halkın seçtiği cumhurbaşkanıyım, siz bana bu soruları soramazsınız, beni yargılama yetkiniz yok yargılama yetkisi meclistedir, siz asıl yargılanacaksınız çünkü meşru bir cumhurbaşkanını suçluyorsunuz’ diyerek mert, cesur, samimi, kararlı bir duruş sergiledi” değerlendirmesini yaptı. Çipli kimlikler tamam Arınç, Kurul toplantısında vatandaşların birçok bilgisinin içinde yer alacağı cipli kimlik kartlarına ilişkin sunum da yapıldığını; bu kartların gelecek yıldan itibaren vatandaşlara tesliminin yapılacağını söyledi. Arınç, yeni kimlik kartlarının teslimi sırasında ‘yüksek olmayan’ bir miktar ücretin de alınacağını ifade etti. Arınç, başka bir soru üzerine de devletin bahis oyunlarından çekilmesinin Kızılcahamam kampında prensip olarak kabul edildiğini, ilgili çalışmalar tamamlandığında tek tek oyunların özel işletmelere devrinin yapılacağını belirtti.

'Kızılcahamam'da bedelli askerlik konuşulmadı'

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun, AKP’nin Kızılcahamam kampında ‘bedelli askerlik’ konusunda çalışma yapıldığı yönündeki Twitter mesajının hatırlatılması üzerine Arınç, "Bu kesinlikle doğru değil. Bedelli askerlik gündeme bile gelmedi. (Kızılcahamam’daki kamptan bahsediliyor) Dövizli askerlik başka bedelli askerlik başka bir şey. Bedelli askerlik konusu Kızılcahamam’da konuşulmuş bir konu değil. Gündeme bile gelmedi. Her sene bedelli askerlik çıkacak bir durum yok. Bu geçtiğimiz yıl yapılan bir düzenlemeydi. Yakın bir zamanda bedelli askerlik düşünülmüyor. Arkadaşımız bekli de özlemini dile getirmiştir" dedi.