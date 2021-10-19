'Evler insanlar içindir, kâr için değil!': Hollanda'da halk, gayrimenkul fiyatlarına karşı sokağa çıktı

T24 Dış Haberler

Hollanda'nın Rotterdam kentinde büyük bir kalabalık, şehrin gayrimenkul politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı. Polisin müdahale ettiği eylemde şiddet olayları yaşandı.

'Evler insanlar içindir, kâr için değil!' sloganıyla düzenlenen eylemde yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polisin Erasmus Köprüsü'nde yapılan müdahaleyle gözaltına aldığı protestocular boş bir tramvayla polis merkezine götürüldü.

16 grubun beraber organize ettiği eylemde sosyal konutlar için oluşan sıra, şehirde kiraların yükselmesi ve evsizliğin artması protesto ediliyordu.

Protesto sırasında çekilen görüntülerde polisin, protestoculara copla vurduğu görülüyor.

Geçen haftalarda Amsterdam'da düzenlenen benzer bir protestoya 15 bin kişi katılmıştı. Rotterdam'daki eyleme de yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı ifade edildi.