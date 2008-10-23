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Yaşam

Evlenmeye geldi öldüğünü öğrendi!

İsviçre’de okuyan hukuk öğrencisi Yüksel Şahin, evlilik işlemleri için geldiği Gaziantep Nurdağı Nüfus Müdürlüğü’nde "1998’de öldü"

23 Ekim 2008 03:00

İsviçre’de okuyan hukuk öğrencisi Yüksel Şahin, evlilik işlemleri için geldiği Gaziantep Nurdağı Nüfus Müdürlüğü’nde "1998’de öldü" sürpriziyle karşılaştı.

Dedesi Hüseyin Şahin’in miras uğruna öldü gösterdiği genç kız, şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

İSVİÇRE’nin Lozan Kenti’nde yaşayan Yüksel Şahin (23), Gaziantep’te yaşayan akrabası Ökkeş Fidan ile evlenmek üzere Gaziantep’e geldi. Yüksel Şahin, evlilik işlemleri için nişanlısı Fidan ile birlikte Nurdağı Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Çiftin başvurusunu inceleyen nüfus yetkileri, Yüksel Şahin’in 15 Ekim 1998 günü, eceliyle öldü gösterildiğini, nüfustan 20 Ağustos 2007 tarihinde dedesi Hüseyin Şahin’in beyanı üzerine ilçeye bağlı İncili köy muhtarı Turgut Özbek’in ölüm tutanağı tuttuğunu tespit etti.

Evlenemiyoruz

Nişanlısı Yüksel Şahin’in, İsviçre’ye döndüğünü belirten Ökkeş Fidan, "Nişanlım, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Bu yüzden hemen Lozan’a dönmek zorunda kaldı. Bu durumdan kendisini mirastan mahrum etmek isteyen dedesi Hüseyin Şahin’i sorumlu tutuyor. Annesi ölmüş, üvey annesi var, babası da yaşıyor. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar bizim evlenmemiz imkánsız" dedi.
 

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