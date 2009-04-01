Evlenmekten vazgeçen nişanlısını silahla vurdu

Samsun'un Kavak İlçesi'nde, 19 yaşındaki Ramazan Köksal, evlenmekten vazgeçen lise öğrencisi nişanlısı 18 yaşındaki Gülden Seğmen'i tabancayla vurarak yaraladı.



Köksal tutuklanıp cezaevine gönderilirken, genç kızın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.



Kavak'ta, akaryakıt istasyonu, tuhafiye, oto tamirhanesi gibi çok sayıda işyerleri bulunan, ailesiyle birlikte oturan Ramazan Köksal geçen yıl Ağustos ayında yapılan törenle, lise son sınıf öğrencisi Gülden Seğmen ile nişanlandı. Seğmen ile liseyi bitirdikten sonra evlenme hayalleri kuran Köksal, genç kızın evlenmekten vazgeçmesi üzerine konuşmak istedi. İddialara göre dün öğle saatlerinde telefonla görüştüğü Gülden Seğmen'le sokakta buluşan Köksal, tartışmaya başladı.



Genç kızın ısrarla evlenmek istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen Köksal, üzerinde bulunan ruhsatsız, el yapımı 7.65 milimetre çapındaki tabancayı çıkararak Gülden Seğmen'e 5 kez ateş etti. Gülden Seğmen, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanırken, Köksal tabancayı başına dayayarak bir kez daha tetiğe bastı. Ancak mermi bittiği için silah patlamadı. Bunun üzerine Köksal, kanlar içindeki nişanlısını bırakarak kaçtı. Çevredekiler tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Samsun Ondokuz Mayız Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesi'ne sevk edildi ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Ramazan Köksal ise kısa sürede yakalandı. Köksal, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

