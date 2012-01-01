Evlenmek isteyen kursa gidecek

T24-

Evlilik kursu

Evlat edinme sistemi



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, aile içi şiddeti önlemek ve aile mutluluğunu sağlamak ilginç bir öneri gündeme getirdi. Bakanlığının 2011 yılındaki çalışmaları ve 2012 hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Şahin şöyle konuştu:"Aile ve toplum hizmetleri alanında en sağlam tarafımız hep “ailemiz” diyoruz. En son yapılan araştırmalara göre, bu kadar dezenformasyona, sıkıntıya rağmen aile kurumunun hala çok güçlü şekilde devam etmesi hepimizi çok mutlu ediyor. Boşanmalarla ilgili her ne kadar ’çok arttı’ şeklinde bir takım ön yargılar varsa da rakamların nüfus artışına bağlı olarak aynı oranlar içinde kaldığını ve yalnızca ekonomik krizin yaşandığı yıllarda boşanmaların da arttığını görüyoruz. Yani aileler ekonomik olarak yıprandığı, işsizlik arttığı zaman bu, boşanma oranını da direkt etkiliyor. O yüzden ekonomik olarak güçlendiğimiz, büyüdüğümüz zaman bu tür sosyal hadiseleri de daha iyi yönetebilir hale gelebiliyoruz.”Bakan Şahin, şöyle devam etti: “Ama aile ve toplum hizmetleriyle ilgili bir irade beyanımız var. Mesela bir araba kullanırken bile kursa gidiyorsunuz, sertifika alıyorsunuz, nasıl araba kullanmanız gerektiğiyle ilgili. Ama evlilik birliği dediğiniz, ömür boyu devam edilmesi gereken ve toplum açısından çok önemli bir müessese. Evlilik kurumunu güçlendirmenin yolu çiftlerin bir ön eğitimden geçmesi. Yaşama ihtimali olan sorunları ona baştan söyleyip bunu nasıl yöneteceğini, buna karşı nasıl davranacağını anlatacağımız bir modeli ortaya koymamız lazım. Bir takım yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları bunu çok başarılı şekilde çalıştılar. Ben kendi şehrimden biliyorum. Üniversitenin, milli eğitimin, sağlığın, müftülüğün içinde olduğu bir eğitim programında birçok eşin şunu dediğini duyduk, ’Ben eşime teşekkür etmediğimi bilmiyordum, ama onun teşekkür beklediğini de bilmiyordum. Bu eğitim sayesinde farkındalığımız arttı, bilincimiz yükseldi ve birbirimizi daha iyi anlamaya başladık.’ Biz o yüzden Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde de bunun çalışmasını yapıyoruz.”Şahin, koruyucu aile sistemini, ailenin talebi doğrultusunda, evlat edindirme sistemiyle entegre edeceklerini belirterek, “Çocuk evlat edindirilecek sisteme uygunsa ilk önce koruyucu aileye, ’Bu çocuğu evlat edinmek istiyor musunuz’ diye soruluyor. Onlar ’yok’ diyorsa sistemi öbür tarafta çalıştıracağız” dedi