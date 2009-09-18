Evlenmeden ilişkiye giren çifte ceza!

Malezya'da Müslüman çift, evlenmeden cinsel ilişkiye girdiği için kırbaç cezasına çarptırıldı.

Selangor eyaletindeki Yüksek Şeriat Mahkemesi önceki gün yapılan duruşmada, Muhammed Şehrin Abdülmecid (29) ve Nedye Nejat Hüssin'i (24) evlilik dışı cinsel ilişkiye girmekten suçlu buldu ve 6 kırbaç cezasına çarptırdı.

Savcı, 1.400'er dolar para cezasına da çarptırılan çiftin, yakında evlenmeyi planladığı gerekçesiyle mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Çift geçen Mayısta din polisi tarafından bir otoparktaki aracın içinde iç çamaşırlarıyla yakalanmıştı.

28 milyon nüfusun yüzde 60'ını Müslümanların oluşturduğu Malezya'da geçen Salı bir Müslüman içki içtiği için kırbaç ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede geçen Temmuzda Müslüman bir kadın içki içmek suçundan 6 kırbaç cezasına çarptırılmış ve bu dava kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Malezya'da İslami yasalar, Müslüman olmayanlara uygulanmıyor.