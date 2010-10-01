Evlenme yaşı erkeklerde 26, kadınlarda 23

T24- 2010'nun Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan ikinci döneminde 162 bin 488 çift evlenirken, 32 bin 743 çift boşandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı 2. dönem evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 2009 yılı ilk çeyreğine kıyasla evlenme sayısında yüzde 0,5 artış meydana geldi. Geçen yıl söz konusu dönemde 161 bin 631 çift evlenmişti.



Evlenme sayısındaki en fazla artış yaklaşık 3,8 ile İstanbul ve Batı Marmara Bölgelerinde gözlenirken, en büyük düşüş yüzde 5,1 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görüldü.



Erkeklerde ortalama 26,6, kadınlarda 23,3

2010'nun Nisan-Mayıs-Haziran döneminde ilk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,3 olarak hesaplandı.



Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,6, kadınlar için 23,3 oldu.



En yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,5, kadınlarda 24,5 ile İstanbul Bölgesinde görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 25,4, kadınlarda ise 21,8 ile Orta Anadolu Bölgesinde gözlendi.



Boşanma

2010'nun 2. Döneminde 32 bin 743 çift boşandı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7'lik artış görüldü. 2009'un aynı döneminde 30 bin 982 çift boşanmıştı. Boşanma sayısında en fazla artış, yüzde 10,6 ile Doğu Marmara Bölgesinde gözlendi.



Söz konusu dönemde boşanma sayısında en büyük düşüş yüzde 9,8 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşti.



Yılın ikinci çeyreğinde meydana gelen yüzde 24,3'ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde görüldü.



