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Yaşam

Evlenme vaadiyle 6 kadını dolandıran 'sahte damat' tutuklandı

O.A.'nın 6 kadını 260 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü

28 Ağustos 2017 15:04

İstanbul'da evlilik vaadi ile kadınları tuzağa düşüren dolandırıcı sahte damat O.A. suçüstü yakalandı. 6 kadını 260 bin lira dolandırdığı iddia edilen sahte damat tutuklandı.

Cumhuriyet’in haberine göre olay, mağdur kadınların İstanbul Emniyeti'ne başvurusu ile ortaya çıktı. Mağdurlardan D.S. "Daire bile tuttuk. Tadilat için 40 bin lira verdim. Sonra ona ulaşamadım" dedi.

"80 bin liralık ziynet eşyası kaptırdım"

Başka bir mağdur ise "Evlenme teklif etti. 80 bin liralık ziynet eşyası kaptırdım" diye konuştu.

İki kadına sahte evrak ve kişilerle sahte nikâh kıyan O.A., İstanbul polisi tarafından başka bir sahte nikâh töreninde suçüstü yakalandı.

Daha önce de suçüstü yakalanan ve denetimli serbest kalan O.A.'nın aynı suçtan 2.5 yıllık hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 6 kadını benzer yöntemlerle dolandırdığı iddia edilen O.A. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ancak tutuklandı.

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