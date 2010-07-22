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Yaşam

'Evleneceğiz' diyip dolandırdı

İnternetten tanıştığı adamla evlenme hayalleri kuran genç kadın neye uğradığını şaşırdı.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Ankara’da yaşayan Deniz Engin, internette tanıştığı Asım Özkan tarafından dolandırıldığını iddia etti.
 




Mahkemeye başvuran kadın, evlenme hayalleri kurduğu Özkan’a iki dükkân, mücevherler ve 15 bin lirasını kaptırdığını söyledi. Hürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Deniz Engin (35), internet aracılığıyla tanıştığı Asım Özkan’ın (44) evlenme vaadiyle kendisini dolandırdığını söyledi. Engin, kendisi gibi birçok kadının da aynı şekilde dolandırıldığını savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Deniz Engin başına gelenleri şöyle anlattı:

Siberalem’de tanıştık

Siberalem adlı internet sitesine evlenmek amacıyla üye oldum. Bu sitede, ‘Seringah’ rumuzlu Asım Özkan ile tanıştım. Tanıştıktan birkaç gün sonra biraraya geldik. Beni çok beğendiğini, aşık olduğunu ve evlenmek istediğini söyleyince inandım. Daha sonra beni kardeşinin evine götürdü, kardeşinin imam olduğunu söyleyerek imam nikâhı kıydırdı. Kısa süre sonra da ben kendisini ailemle tanıştırdım.”

Tapuları üzerine geçirdi

“Benim o kadar güvenimi kazandı ki ihaleye gireceğini, dükkânları satıp modern iş merkezinden yeni dükkân alacağını belirterek, önce bankada bulunan 15 bin lira para ile 5 bin lira tutarında ziynet eşyamı aldı, İstanbul Avcılar semtinde bulunan iki dükkânın tapularını üzerine geçirdi ve ortadan kayboldu.”

İlk kurban ben değilim

“İnternette görüştüğü diğer kadınları da uyarmaya başladım. Birçok kadını aynı yöntemle dolandırdığını öğrendim. İlk kurban ben değilmişim.”

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