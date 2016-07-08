Evleneceği iddia edilen Sibel Can: Bayramlık ağzımı açtırmayın!

Şarkıcı Sibel Can, evleneceği yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak sorulan sorulara, "Bayramlık ağzımı açtırmayın" diye yanıt verdi.

Sibel Can'ın Monaco’da altı ay önce tanıştığı İngiliz iş adamı ile evlilik kararı aldığı öne sürülmüş, çiftin Ramazan Bayramı sonrasında Fransa’da evleneceği iddia edilmişti. Sibel Can’ın, gelinliğini moda tasarımcısı Nur Yerlitaş’a yaptıracağı ileri sürülmüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sibel Can, önceki akşam Kıbrıs Cratos Otel’de sahneye çıktı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Can, evleneceği yönünde çıkan haberlerle ilgili soruyu duyunca sinirlendi: “Bayramlık ağzımı açtırmayın!”

Sibel Can, kıyafetinin ince kumaşından tedirgin oldu. O yüzden sahneye çıkmadan önce muhabirlere haber göndererek uzaktan görüntü alınmasını istedi.