Evleneceği gün kaçan gelin bulunamıyor

Mersin’de, dayısının oğlu ile evleneceği gün gittiği kuaförde ortadan kaybolan gelinden 21 yaşındaki Fatma Kahraman'dan 2 gündür haber alınamıyor. Kahraman'ın birlikte kaçtığı ileri sürülen sevgilisi de bulunamadı.



Şevket Sümer Mahallesi'nde dayısının oğlu 23 yaşındaki Mahmut Kahraman ile evlenecek olan 21 yaşındaki Fatma Kahraman, dün sabah, düğün hazırlığı için gittiği kuaförde ortadan kayboldu. Gelinin, iddiaya göre yaklaşık 1.5 kilo altın ile birlikte ortadan kaybolduğunu anlayan ailesi ve damadın yakınları, gelini kaçırdığından şüphelendikleri aynı mahallede oturan 23 yaşındaki Mehmet Nezir Aslan'ın babası Mehmet Şefik Aslan'a ait tek katlı evi basarak ateşe verdi. Damat ve gelinin yakınları ateşe verdikleri evi söndürmek için olay yerine çağrılan itfaiye aracının da önünü keserek yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Bu yüzden çıkan kavgada 1 kişi dövülerek yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin tedbir almasının ardından, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürerken, evinin önünde yapılacak düğün öncesi kuaförde iken ``Tuvalete gidiyorum'' diyerek ortadan kaybolan gelin Fatma Kahraman'dan bugün de bir haber alınamadı. Gelinin sevgilisi olduğu ve birlikte kaçtıkları iddia edilen Mehmet Nezir Aslan da tüm aramalara rağmen bulunamadı.



Polis, aynı mahallede oturan taraflar arasındaki olayların büyümemesi için güvenlik önlemlerini arttırdı.

