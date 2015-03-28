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'Evlatlarınızın ölüp ölmeyeceğine Cumhurbaşkanı'nın ruh hali karar veriyor, süreç böyle ilerleyemez'

Selahattin Demirtaş, 'Saray’ın barışa ihtiyacı yok, böyle bir derdi de yok' diye konuştu

28 Mart 2015 16:21

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çözüm Süreci’ne yönelik açıklamalarını sert ifadelerle eleştirdi.

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Demirtaş, "Aman diyorlar Erdoğan’ı eleştirmeyin, kızıyor, atılacak adımlar geri plana atılıyor. Barış olacaksa bizlerin ortak sahiplenmesiyle olmalı. Ama evlatlarınızın ölüp ölmeyeceğine cumhurbaşkanın ruh hali karar veriyor. Böyle çözüm süreci ilerleyemez. Saray’ın barışa ihtiyacı yok ki, böyle bir derdi de yok" ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Serada yetiştirilen naylon iktidarlar olarak ülkeyi yönettiler. İlk kez bir halk hareketinin ben iktidara talibim demesini içine sindiremiyorlar.  Olsa olsa proje olarak görüyorlar. Elbette aynı üslupla cevap vermeyeceğiz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı kadar seviyesiz değiliz. Biz halk çocuğuyuz. İçine düştükleri durumun panik halinin ne kadar korku yarattığını da bu açıklamalardan çıkarabilirsiniz.

 

‘Bir tane örnek verin’

 

"Çözüm sürecinde adım attınız mı?" dediklerinde iyi de biz OHAL’i kaldırdık ya diyorlar. Hiçbir adım atmayan iktidar çözüm sürecini biz tıkamışız gibi yaygara koparıyor. Hani adımı attınız da biz engel olduk? Davutoğlu’na soruyorum. Bir tane örnek verin. Güvenlik yasasını getirdiniz, çözüm sürecini sabote edecek en kritik hamleyi yapmaya çalıştınız biz buna engel olmaya çalıştık.

 

‘Erdoğan'ı eleştirmeyin kızıyor’

 

Başınızdaki patron biz onu eleştirdiğimizde kızıyor. Çözüm sürecini donduruyorsa o sizin sorununuz. Patronunuzdan bu kadar korkmayacaktınız. O sizin genel başkanınız bizim değil. Aman diyorlar Erdoğan’ı eleştirmeyin, kızıyor, atılacak adımlar geri plana atılıyor. Barış olacaksa bizlerin ortak sahiplenmesiyle olmalı. Ama evlatlarınızın ölüp ölmeyeceğine Cumhurbaşkanı'nın ruh hali karar veriyor. Böyle çözüm süreci ilerleyemez. Saray’ın barışa ihtiyacı yok ki, böyle bir derdi de yok.

 

‘Kendisini korumaya alıyor’

 

Adlığı güvenlik tedbirlerine bakın, kendisini korumaya alıyor. Saray’ın koruma ordusu var, özel ordusu. Saray’ın artık gizli bütçesi de var. İstediği yerde kullanabileceği örtülü ödeneği de var. Bu kadar trilyonu ne yapacak Saray acaba? Devletin içinde tek kişilik ayrı bir devlet kurmuş durumda. Seçim sonuçlarından şimdiden kaygılanmış durumda.

 

‘Bizde tek adamlık yok’

 

Şu anda kendi özerkliğini ilan etmiş durumda. Kendisini eleştirdiğimizde sen misin eleştiren diye hakaretler yağdırıyor. Tetikçisi olan parayla tuttukları gazeteciler de akşam TV’lerde gündüz köşelerinde bize tepki veriyor. Bu gemi limana götürülecek. Sizlere emanettir. Biz tek adam hareketi değiliz. Biz olsak da olmasak da… Bizde çok şükür ki, tek adamlık yok bizde olmayacak da. Benimle uğraşmaları canınızı sıkmasın. Tek biriniz kalsanız bile bu partiyi başarıya götürecek kararlılığa sahiptir.

Seçim kampanyasında bunlarla uğraşacak halimiz yok. İşimize gücümüze bakacağız. Vaatlerimiz, hayallerimiz, özlemlerimiz var. Geleceğe dair projelerimiz var. Biz bunlara bakalım. HDP’nin büyümesinden soyguncular, hırsızlar korkuyor. Çünkü biz onlardan hesap soracak yegane gücüz. Bütün Ortadoğu’nun dengelerini değiştirecek, ezilenden yana değiştirecek yegane güç olmuştur. Bugüne kadar sokakta görüp korktukları işçiler, kadınlar, gençler iktidara yürüyor, anlayamıyorlar. 7 Haziran’da seçim sonuçları açıklandığında bu başarı sizin başarınız olmuş olacak. Şimdiden bu demokratik zafer hayırlı olsun diyorum.

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