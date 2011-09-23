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Yaşam

Evlatlarının acısına dayanamadı GEMLİK (A.A)

23 Eylül 2011 18:07

-Evlatlarının acısına dayanamadı GEMLİK (A.A) - 23.09.2011 - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 5 gün içinde oğullarından biri intihar eden biri de önceki gün trafik kazasına hayatını kaybeden yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Hatayı Yıldırım (73), geçen pazar günü 36 yaşındaki oğlu Cengiz Yıldırım'ın intihar haberiyle sarsıldı.  Fenalaşan yaşlı kadın, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu olayın şokunu atlatamadan, önceki gün Orhangazi-İznik karayolunda meydana gelen trafik kazasında da diğer oğlu 27 yaşındaki Haydar Yıldırım'ı kaybeden yaşlı kadın, komaya girdi. Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  Cemal Yıldırım, 5 çocuğunun ikisini ve eşini kısa aralıklarla kaybettiğini belirterek, söyleyecek söz bulamadığını söyledi.

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