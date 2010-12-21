'Evlat verin yanımdan ayırmam'

T24 - Seri katil kurbanı Selen'in ailesinden bir sitem, bir talep var, 'Devlet ihmal nedeniyle bize Selen'i borçlu. 7 yaşında bir kız evlat edinmek istiyoruz. Kolaylık sağlansın. Aynı hatayı yapmayız. Üniversiteyi kazanırsa yanından ayrılmayız' dediler.

Seri katil Hamdi Ayri'nin 2'nci kurbanı olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi Ayşe Selen Ayla'nın ailesi, evlat edinmek için başvuruda bulundu. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

İzmir'de üç gün boyunca terör estiren Ayri, peş peşe üç kişiyi öldürmüştü. Kurbanlardan biri, üniversite için İzmir'e giden Selen olmuştu. Genç kız, 26 Nisan akşamı markette alışveriş yapmış, dakikalar sonra Ayri'nin silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirmişti. Aradan geçen 8 ay, Kütahya'da yaşayan Mimar Baba Sertel Ayla ile eczacı anne Hatice Ayla'nın yaralarına merhem olmadı. Çift, doyamadıkları kızlarının sevgisini evlat edinecekleri çocukta yaşamak istiyor.





YETERLİ ÖNLEM ALINMADI



Karı-koca, 7 yaşında bir kız çocuğunu evlat edinmek için harekete geçti. Avukat aracılığıyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvuruldu, evlat edinme şartları için girişimler başladı. Ayla çifti, 'Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Yara soğudukça içimizdeki ateş büyüyor. Kızımızı çok özlüyoruz. Sanki telefon açınca hemen gelicekmiş gibi hissediyoruz. Devlet bize ihmallerden dolayı Ayşe Selen'i borçlu. Çünkü kızımızın ölümünde yeterli önlemlerin alınmadığını düşünüyoruz. Evlatlık için bize kolaylık tanınmasını istiyoruz' diyor.





YALNIZLIK ÇOK ZOR



Baba Sertel Ayla, eşiyle birlikte aldıkları kararı AKŞAM'a anlattı: 'Eşimle yalnız kaldığımızda kızımızı daha çok özlüyoruz. Olayın çok yeni olduğu günlerde bu kadar yokluğunu aramıyorduk. Zaman geçiyor, yara soğudukça yokluğu içimizi yakıyor. İçimizdeki bu sevgiyi bir kız çocuğu evlat edinerek gidermek istedik. Ayşe Selen'e vereceğimiz her şeyi, ona vermek istiyoruz. 7 yaşlarında bir kız çocuğu için müraacatta bulunduk. En kısa zamanda kızımıza kavuşmak istiyoruz. Bunun için gerekli koşulları yerine getirmek için hazırlık yapıyoruz. Kızımız İzmir'de bir üniversite kazandığında 'hayır' diyemedik. Şimdi hep keşkeler aklımıza geliyor. Keşke kızımızı Kütahya'da okutsaydık. Keşke onun yanında olabilseydik. Keşke onu hiç yalnız bırakmasaydık.





TÜM SEVGİMİZİ VERECEĞİZ



Evlat edineceğimiz yavrumuzda yanı hataları yapmayacağız. Üniversite kazanırsa nereye giderse onunla birlikte gideceğiz. Hiç yalnız bırakmayacağız. Onu Ayşe Selen gibi sevip tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.'





HAYALLERİMİZ YIKILDI



Hatice Ayla ise Ayri'ye seslendi: 'Kızımı öldüren caniye seslenmek istiyorum. Benim kızımdan parasını istese, çantasını istese verirdi. O sadece kızımın değil bizim de canımızı aldı.' Hayallerin yıkıldığı belirten baba ise 'Büyüttük yetiştirdik, mimar olmak istedi, üniversiteye gönderdik. Kızımla kurduğumuz hayallerimizin hepsi yok olup gitti. Olay günü annesi ona dikkatli olması konusunda nasiatlar vermişti. Belki kızımız geri gelmeyecek ama zanlının en ağır cezayı almasını istiyoruz' diye konuştu.







