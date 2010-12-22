Evlat hasretine umut ışığı

T24 - Seri katil kurbanı Selen Ayla'nın ailesine bir iyi bir de kötü haber... Aile evlat edinemiyor. Ancak 'koruyucu aile' olabiliyor.



İzmir'de seri katil Hamdi Ayri'nin kurbanlarından olan üniversite öğrencisi Ayşe Selen Ayla'nın ailesinin evlat hasretini dindirecek girişimleri, yasa engeline takıldı. İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu Şube Müdürü Gülşen Akın, yasalara göre bir çocuğu evlat edinecek kişinin çocuk ile arasında en az 18 en çok 40 yaş farkı olması gerektiğini belirterek, 'Aile maalesef bu şartlara uymuyor' dedi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



ileye umut ışığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Dr. İsmail Barış'tan geldi. Barış, 'Aile isterse kendilerine 'koruyucu aile' statüsünde bir yavrumuzu verebiliriz' dedi. Koruyucu aile uygulamasında çocuk ailenin yanında barınıyor ancak çocukla 18 yaşına kadar hukuki bir bağ kuramıyor.





HEPSİ BİZİM ÇOCUKLAR



Ayşe Selen Ayla'nın babası Sertel Ayla, 'Kanunlara saygılıyız. Benim yaşım 60 oldu. Eşim ise 54 yaşında. Biz yedi yaşında bir kız çocuğunu evlat edinmek istedik. Yaş şartlarının uygun olmaması bizi üzdü. Ancak, çevremizde bulunan ve muhtaç ailelerin çocuklarına maddi manevi yardımda bulunarak içimizdeki bu sevgiyi paylaşabiliriz ' dedi.