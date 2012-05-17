Evlat edinmek artık kolaylaşacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, evlat edinme sisteminin yavaş çalıştığından yakındı ve yeni bir çalışma başlattıkları müjdesini verdi. Yeni düzenleme ile birlikte evlat edinmek artık daha kolay ve daha hızlı olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, evlat edindirme sisteminin yavaş çalıştığı kanaatinde olduğunu belirterek, ”Mahkemeler çok uzun sürüyor, bir taraftan kurumlarda evlatlar bekletiliyor bir taraftan çocuksuz aileler uzun yıllar beklemek zorunda kalıyor. Biz bu konuda bir çalışma başlattık” dedi. Çocukların barınma, eğitim, sağlık haklarını ve iyi yaşam koşullarını oluşturmak için temel politikaları güçlendirmeyi istediklerini dile getiren Şahin, çocukların katılımını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, ”Sürekli büyüklerin çocuklar adına karar verdiği bir Türkiye değil, çocukların da masaya gelerek duygu ve düşüncelerini ortaya koyacağı bir kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Sistem yavaş

Çocukların aile yanında eğitimlerine önem verdiklerini vurgulayan Şahin, yoksulluk nedeniyle çocuklarını kurumlara veren ailelere maddi destek verdiklerini hatırlattı. 2011 rakamlarına göre, aile yanında destek verilen 29 bin 900, kuruluştan aileye döndürülen 8 bin 367, danışmanlık hizmeti verilen bin 237, kuruluş bakımı altında ise 13 bin 908 çocuğun olduğunu söyleyen Şahin, 11 bin 686 çocuğun evlat edindirildiğini, bin 310 çocuğun ise koruyucu aile yanına yerleştirildiğini söyledi. ”Evlat edindirme sistemimiz yavaş çalışıyor, benim şahsi kanaatim. Mahkemeler çok uzun sürüyor, bir taraftan kurumlarda evlatlar bekletiliyor bir taraftan çocuksuz anne babalar uzun yıllar beklemek zorunda kalıyor. Biz bu konuda bir çalışma başlattık” diye konuşan Şahin, koruyucu aile sisteminin toplumda doğru anlaşılması konusunda sivil toplum kuruluşlarına da görev düştüğünü kaydetti.

TCK değişmeli

Kurumlarda kalan çocukların şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Şahin, koğuş sisteminden çıkarak sevgi evleri ve çocuk evleri modellerine geçtiklerini ifade etti. Bu modellerin çocukların eğitim başarılarını da olumlu etkilediğini söyleyen Şahin, rehabilitasyon sistemi konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Çocuklara yönelik hukuki çalışmalara da değinen Bakan Şahin, ”Vicdanımızı da sızlatan, ’Bu nasıl oluyor?’ dediğimiz bazı değişimlerin de yapılması gerektiğinin farkındayız. Çocuk istismarıyla ilgili ’Ruh sağlığı bozulmuş mudur?’ diye çok garip bir sorunun sorulduğu ve onun için de uzun bir zaman kaybedildiği TCK’nın değişmesi gerektiğini biliyoruz” dedi.