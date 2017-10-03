Evlat edinmede 40 yaş sınırı kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, “Bundan böyle evlat edinmede sert bir kural olan 40 yaş sınırını kaldırıyoruz. Sağlam bir sosyal inceleme ile 40 yaş üzerindeki kişiler de çocuk sahibi olabilecek” dedi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in Bakan Kaya ile yaptığı söyleşi şöyle:

“40 yaş üzerindeki kişilerin ‘acaba yaşlanınca kendilerine bakması için mi çocuk istiyorlar’ gibi bir soru kafaları kurcalıyordu. Ancak bu düşüncenin pek doğru olmadığına kanaat getirdik. Bundan böyle sosyal incelemeyle karar vereceğiz. 42 yaşındaki biri bebek istiyor alamıyordu. Halbuki bazı insanlar 45 yaşına kadar bekliyor ancak çocuk sahibi olamıyor. Ama belki çocuğa çok iyi bir aile olacaklar. Öncelikle koruyucu aileyle, kişilerin çocuğa bakıp bakamayacaklarını iyi bir aile olup olamayacaklarını da görmek istiyoruz.

'Yuva' bitti

Çok büyük bir hayır ve geleceğimiz açısından da çok önemli. Sağlıklı ve iyi nesiller yetiştirebilmek için çocukların aile ortamında büyümesi lazım. Biz devlet olarak çocuklara her türlü imkânı sunuyoruz ancak bir aile sıcaklığı farklı. Haziran ayı itibariyle yuva modeli tamamen ortadan kalktı. Artık ranzalar yok. Tüm yuvalar sevgi evleri sitesine dönüştü. Ev tipi modelde çok daha özel bakım alıyorlar. Çocuklar evde daha mutlu derslerinde daha başarılı. Tıp fakültesini kazanan, olimpiyatlarda derece alan oldu.



Biz illere gitmeden önce ekiplerimiz gidip kurum ve kuruluşları dolaşıyorlar. Daha sonra il değerlendirme toplantısı yapıyoruz. En son Gaziantep’te toplantı yaptık. Gördük ki koruyucu aile sayısı istediğimiz gibi artmamış. Valimizle konuştuk. Burada en başta hâkim, savcı, doktor, mühendis, öğretmen gibi ulaşabileceğimiz tüm kesimlere bilgilendirme toplantısı yapacağız.

Teşvik edilecek

Küçük bir şehirde bir hâkiminin, bir işadamının evlat edindiğini düşünsenize, her biri ayrı ayrı kıymetli. Ortaokuldaki bir kızımız Oxford’ta okumak istiyor. Hedefe bakar mısınız? Bu çocuklarımızın aile yanında büyümeleri onları çok daha başarılı kılacaktır. Bizim ilk hedefimiz 0-6 yaş arası çocukları koruyucu aile yanına vermek. Bu alışma dönemi gibi daha sonra da evlat edinme gelecek. İl müdürlerine talimat verdim ve takip ediyorum. Koruyucu aile sayıları artırılacak.”

Diyanet'e sorduk tamamen caiz

Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüştük. Çünkü bu konuda vatandaşların yanlış bilgilere sahibi olduklarını öğrendik. Yönetmelik için akıllarda oluşacak soru işaretlerini giderecek bilgi aldık. Diyanetin fetvasına göre, çocuk belli bir yaşa geldiğinde (çocuğun ruhsal açıdan hazır olduğu yaş) evlat edinildiğini söylediğiniz zaman dinen evlat edinmede hiçbir sakınca yok. Tamamen caiz.