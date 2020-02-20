Evlat edinme sayısı azalıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, son 10 yılda 6 bin 992 çocuk evlat edinildi. 2015’te 869 olan sayı 2019’da ise 510’a (kasım itibariyle) düştü.

Denizli’den TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran A.K., evlat edindikleri bebeklerin nüfuslarına geçene kadarki bir yıllık süreçte halen kurumun sigortasından yararlanamadığını belirterek, evlat edinenlerin sigortasından faydalanmalarının mümkün hale getirilmesini talep etti. Dilekçeyi işleme alan komisyon, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan gönderilen yanıtta yıllar itibariyle evlat edinme sayılarına da yer verildi.

Buna göre 2010’da 538, 2011’de 570, 2012’de 613, 2013’te 765, 2014’te 824, 2015’te 869, 2016’da 839, 2017’de 817, 2018’de 647, 2019’da ise 510 (kasım itibariyle) çocuk evlat edinildi.

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