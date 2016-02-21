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Yaşam

"Evladım gelir diye kapıyı açık bıraktım" diyen Berfo Ana'nın ölümünün üzerinden 3 yıl geçti

106 yaşında hayatını kaybeden Berfo Ana, 33 yıl boyunca 12 Eylül'de kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ı aradı

21 Şubat 2016 12:24

12 Eylül 1980 darbesinden gözaltına alındıktan bir gün sonra kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ı "bulmadan ölmeyeceğini" söyleyen, kayıp yakını ailelerin sembol ismi Berfo Ana’nın ölümünün üzerinde 3 yıl geçti. 106 yaşında hayatını kaybeden Berfo Ana, 33 yıllık mücadelesini ''Ben Kenan Evren'in peşindeyim. Oğlumun cenazesini istiyorum. Ölene kadar peşindeyim, ben anayım öyle bırakmam” sözleriyle anlatmıştı.

"Benim evladım gelir diye kapıyı bacayı açık bıraktım. Ay geçti, gün geçti, sene geçti benim çocuğum gelmedi. Benim çocuğum ölmüşse cenazesini bana versinler" sözleriyle kaldı akıllarda Cumartesi Anneleri'nin sembol isimlerinden Berfo Kırbayır. Ömrünün 33 yılını, 12 Eylül döneminde evden alınan ve bir daha geri dönmeyen oğlu Cemil Kırbayır'ı aramakla geçiren Berfo Ana'nın 21 Şubat 2013’te mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. 

Berfo Ana, 6 Şubat 2011 tarihinde Cemil'inin kemiklerine kavuşmak umuduyla dönemin Başbakanı Tayip Erdoğan'la Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde görüşmüştü. Faili meçhullerle mücadele konusunda hükümetin kararlı olduğunu söyleyen Erdoğan, Cemil Kırbayır'ın faillerini bulunması için çaba göstereceklerini ifade etmişti. Ancak Berfo Ana, oğlunun mezarını göremeden hayatını kaybetti.  

Berfo Ana şu sözleriyle hafızalara kazınmıştı:

"Benim cenazemi, çocuğumu bana verin. Poşet elimde kapıda oturmuşun, başımı vermişim taşların üstüne kemiğini bekliyorum. Ben yandım. Anaları yakmayın. Hani mezarı. Hani toprağı? Niye bana söz verdiler, niye getirmediler? Getirsinler.  Ben Kenan Evren'in peşindeyim. Ben anayım bana oğlumun tabutunu verin. Ben kurtuldum demesinler. Senin ocağın söne, evin yıkıla. Ben ölünceye kadar onun peşindeyim."

 

Berfo Ana: Evren'in peşindeyim, oğlumu istiyorum

 

 

 

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