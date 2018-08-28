Evkur Yeni Malatyaspor'da Konyaspor hazırlıkları başladı

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Atiker Konyaspor\'a karşı gardlarını iyi şekilde alacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasındaki Kayserispor ile berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. Antrenmandaa hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Erol Bulut antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Erol Bulut, \"Amacımız bu başarılı gidişatı sürdürebilmek. Spor otoriterlerinin söylediği gibi; bizden beklenenin üzerinde puan alındığını düşünmüyorum. Şuana kadar eksik olan taraflarımız, hazır olmayan futbolcularımız vardı. Onlar zaten ilk 3 maçta yüzde yüz şekilde sahada değillerdi. Onlara rağmen biz 7 puan aldıysak ne mutlu bize. Sakat olan ve eksikleri bulunan oyuncularımızda takıma katıldıklarında herkes bir arada çalıştığında önümüzdeki haftalarda takımımız çok daha iyi seviyelere gelecektir. Alacağımız 1- 2 transfer daha var. Onlarda gelirse 3- 4 hafta sonra daha iyi futbol oynayabileceğimizi düşünüyorum\" dedi.

\"MEVCUT TRANSFERLERİ TAKIM İÇİNDE REKABET OLMASI İÇİN YAPTIK\"

Topuk Yaylası\'nda tam anlamıyla çalışamadıklarını kaydeden Bulut, \"12- 13 futbolcuyla kamp yapmak zorunda kaldık. İstediğim taktik antrenmanlarını orada gerçekleştiremedim. Şimdi 20 kişiyiz. Diğer oyuncularda aramıza döndüğünde Topuk Yaylası\'nda gerçekleştirmek istediğim taktik ağırlıklı çalışmaları burada gerçekleştirerek daha iyi bir Yeni Malatyaspor olacağını düşünüyorum. Mevcut transferleri takım içinde rekabet olması için yaptık. Oynamayan futbolcular oynayan futbolcuları zorlaması için rekabet olmadığı zaman futbolcu rahatlayabiliyor. Futbolcularımın rahatlamasını istemiyorum. Antrenmanlarda sürekli forma savaşının yaşanmasını istiyorum. Antrenmanlarda bu savaşı gösterdiklerinde performansları pozitif olarak sahaya yansıyacaktır. Zaman zaman hangi futbolcuyu oynatabiliriz zorlanabiliyoruz. Sakat olan futbolcular aramıza katıldığında alternatiflerimizde artacak. Futbolcu seçiminde ekibimle beraber oturup hangi oyuncunun bizim için daha faydalı olacağına karar vereceğiz ve bu iyi bir şey\" ifadelerini kullandı.

\"BEN SONUNA KADAR BURADAYIM\"

Ekibiyle kendisinin bir hedeflerinin olduğunu, ifade eden Erol Bulut, \"Kulübümüzün ve futbolcularımızın hedefleri var. Tabi araya çok farklı sıkıntılar girmezse bu hedefi inşallah sezon sonunda gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben sonuna kadar buradayım\" şeklinde konuştu

BULUT\'TAN KONYASPOR DEĞERLENDİRMESİ

Bu hafta sahasında konuk edecekleri Konyaspor maçını değerlendiren Bulut, \"Süper Lig\'in geçişleri çok iyi yapabilen iyi ekiplerinden birisi. Hücum anlamında etkili futbolcuları var. Fofana, Jahovic, Hurtado ve Yatabare gerçekten iyi futbolcular. Tabi bu isimlere karşı gardımızı iyi şekilde alacağız. Hafta boyunca çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Bizim de yakaladığımız gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. En önemlisi basit hatalar yapmamız lazım. Futbolcularım bir birlerini daha iyi tanımaya çalışıyor. Dolayısıyla birkaç haftaya daha ihtiyacımız var\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntüler

- Erol Bulut\'un açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

