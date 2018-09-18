Evkur Yeni Malatyaspor'da Çaykur Rizespor mesaisi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 6\'ncı haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor.

Sarı- kırmızılı ekip sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Ameliyat olan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu\'nun katılmadığı antrenmanda, sakatlığı bulunan sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, taktik çalıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş karşısında ligdeki beş haftanın en iyi maçını oynadıklarını ifade ederek, \"Oyun anlamında iyiydik. Defans anlamında iyi işler yaptık. Golü yedikten sonra takımımız benim istediğim gibi oynamaya başladı. Tabii ben bunu ilk dakikadan beri istiyordum. Aynı şekilde defans yapıp ama top bize geçtiğinde pas yaparak, rakip kaleye gidip, hedefimiz gol pozisyonlarını iyi değerlendirmekti. Duran toptan bir gol yedik. Maçı daha sonra iki kez izledim. Orada bir faul olduğunu düşünüyorum. Pepe\'nin Sadık\'a hafif dokunuşu var, bu dengesini bozdu ve kafa topuna geç çıkmış oldu. Biz onu Beşiktaş\'a yapmış olsaydık faul verilir miydi, verilmez miydi, onu bir düşünmeliyiz. Bence Medel\'e de gereksiz yere kırmızı kart verildi. Adaletli olmalıyız. Doğruysa doğru yanlışsa yanlışları konuşmalıyız. Kırmızı kart gereksizdi ama bana göre Beşiktaş\'ın birinci golünde de faul vardı. Oyunun geneline baktığımızda son beş maçın en iyi maçını oynadık. Bunun üzerine inşa etmemiz lazım. Bu şekilde devam etmeliyiz. Birinci dakikadan itibaren kontrolü aldığımızda hızlı hücuma çıkıp, iyi pas yaparak, rakip keleye gidip defansımızı da bugüne kadar yaptığımız gibi devam ettirip, önümüzdeki maçlardan puan çıkartmayı hedefliyoruz\" şeklinde konuştu.

Bulut, bir gazetecinin \'Takımda gol atamama sorun haline mi dönüştü?\' sorusuna, \"Geçen senede bu sıkıntıları zaman zaman yaşadık. Her maçta hemen hemen 5-6 gol pozisyonuna giriyorduk, yine böyle sıkıntılarımız vardı. Ama sakatlıklar yaşandı. Sakat oyuncularımız vardı, takıma geç katılanlar var. Murat Yıldırım sakatlandı, Beşiktaş maçında ilk maçına çıktı. Mükemmel bir maç oynadı. Donald, Kayserispor maçında sakatlandı, iki hafta sonra o da ilk maçına çıktı. Takımımız yavaş yavaş kendini buluyor. 3-4 hafta sonra takımımız daha iyi bir seviyeye gelecek. Çünkü sürekli bir arada oynayan arkadaşları bulmaya çalışıyoruz. Takımımızın ilk 11\'ini net belirlemeye çalışıyoruz. Son maça baktığımızda yüzde 75-80\'i belirlenmiş oldu benim kafamda. Kesinlikle sistemimizde bir değişiklik olmayacak. 4-2-3-1 veya 4-3-3 sistemiyle devam edeceğiz. Zaman zaman bazı maçlarda iki forvete dönebiliriz ama genel anlamda sistemimiz bu şekilde bütün sezon boyunca devam edecek. Bazı arkadaşlarımızda form düşüklüğü var. Önümüzdeki haftalarda kendilerini daha iyi konuma getirmeye çalışacağız. Onların yerine oynayacak olan arkadaşlarımız kendilerini göstermek zorunda. Formayı alıp vermeme çabasına girecekler. O forma mücadelesi de zaten istediğim bir şey. Ömer Şişmanoğlu ameliyat oldu. Eren Tozlu sakatlıktan çıkıp takıma döndü. Bizim için Khalid Boutaib çok önemli bir futbolcu. Geçen sene 12 gol attı. Çalışkanlığıyla her zaman takıma çok büyük bir katkısı oldu. Yine aynı şekilde oluyor. O da gol bulduktan sonra devamının geleceğinin düşünüyorum\" şeklinde yanıt verdi.

Bulut, \'VAR\' sistemine ilişkin, \"Maçtan sonra VAR ile ilgili bir açıklamam oldu. Hayatımızda var işte Sahada 3-4 hakemimiz, ekran başında 3-4 hakemimiz var. İlk golde faul verilmesi gerekiyordu. Futbolda dengeyi biraz bozduğunuz zaman kafa topuna çıkamazsınız. İlk golde de pozisyon bu şekildeydi. Tahmin ediyorum ekran başındakiler daha net görmüştür. Sahadaki hocamız belki o kadar net göremeyebilir ama ekranda onu kesinlikle net görmüşlerdir. Çünkü arkadan da çekim var. Eliyle Sadık\'ı itiyor, dengesini kaybediyor, kafa topuna çıkamıyor ve golü yiyoruz. Yorum yapmam gerekiyor mu? Tersi olsaydı? VAR sistemi var işte\" değerlendirmesinde bulundu.

Ligin altıncı haftasında sahalarında Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarını belirten Bulut, \"Beşiktaş maçında golü yedikten sonraki oyunumuz beni sevindirdi. Hücum anlamında iyiydik. Defans anlamında ilk yarıda çok iyi işler yaptık. Beşiktaş kalemize ilk şutunu 42\'nci dakikada attı. Bizimde 46\'ncı dakikada bir pozisyonumuz var. Sistemimiz aynı şekilde devam edecek, baskılı oynayacağız. Bu hafta sonu kesinlikle 3 puanı almak istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erol Bulut\'un konuşması

- İdmandan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

FOTOĞRAFLI