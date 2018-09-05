Evkur Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş mesaisi

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 5\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında sahasında Atiker Konyaspor\'a 1-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, takımın Atiker Konyaspor karşısındaki kötü oyununu maçtan sonraki milli maç arasına bağladığını ifade ederek, \"Kafalar oradaydı. Bunu maalesef geçen senede yaşadık. Bir Trabzon’da yaşadık 4-1 mağlup olduk, bir de Antalya’da yaşadık 3-1 mağlup olduk. Maalesef futbolcuların maçtan sonraki 2-3 günlük izinlerinden dolayı kafaları gitti. Ben ona bağlıyorum. Çünkü takım maçtan önce iyi konsantre olmuştu\" şeklinde konuştu.

Bulut, Atiker Konyaspor maçını kazanmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını kaydederek, şunları söyledi: \"Sonuçta 7 puan yapmışız, bir 3 puan daha alsak 10 puanımız olacaktı. İyi bir konumda olacaktık. Şu andaki konumumuz da iyi, 7 puan. 4 maçtan 7 puan almak bizim için iyi bir başarı. Bütün takımları etkiledi. Geçen sene 11,5 milyon bütçeyle oynarken bu sene 9 milyon Euro bütçeyle oynuyoruz. 2,5 milyon Euro tasarruf etmiş olduk. 22 futbolcumuz var, ona göre hareket ediyoruz.\"

Atiker Konyaspor maçında futbolcuların farklı yerlerde oynamasını da değinen Bulut, \"Bence takımın yapısını bozmadı çünkü bundan önceki 3 maçta da aynı şekilde oynadık. Adem forvet, Khalid solda başladım. Herkes \'Neden hoca böyle oynatıyor\' diyor, nedenini iyi düşündüğünüz zaman gerçekler ortaya çıkıyor. Çünkü Adem\'in kaburgası kırıldı, hazırlık dönemini tam bizimle gerçekleştiremedi, eksikliği vardı. Sol kanatta oynatsam, oynadığımız rakiplerin sağ bekleri sürekli bindiren, sürekli koşan futbolcular. Khalid defans anlamında takıma daha iyi yardımcı olduğundan dolayı böyle başladık. İlk 3 maç bunu çok iyi yaptık. Konya maçında da iyi işler yaptık ama yediğimiz bir gol dengemizi bozdu. Birkaç pozisyonumuz vardı belki gol atmış olsak, bu maç bu şekilde sonuçlanmayacaktı. Ama elimdeki futbolculara baktığımızda sol bekte Buğra\'yı oynattım geçen hafta İssam\'ı oynattım. Elimizdeki futbolculara göre sistemimizi belirliyoruz\" dedi.

Bulut, Khalid Boutaib\'e yönelik eleştirilerle ilgili, \"O konuda bir şey söylemeyeceğim çünkü doğru değil. Khalid bu takıma çok şey kattı geçen sene, bu sene de katıyor. Takıma defans anlamında yardımları ortada. Forvet oynadığında da takıma büyük katkısı oluyor. Hücum anlamında tabii ki Khalid\'den goller bekliyoruz, pozisyonları daha çok gole çevirmesini istiyoruz. Bu zaman zaman olacak zaman zaman olmayacak. O pozisyonlara girmek de bir forvet için önemli. Khalid, önümüzdeki süreçte normal pozisyonlara dönecek. Çünkü takımın geneli kondisyon olarak bir seviyeye geldi. Gerçek kimliğimizi önümüzdeki maçlarda daha net göreceğiz\" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig\'i değerlendiren teknik direktör Bulut, şöyle dedi: \"Büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makasın daraldığını düşünüyorum. Çok büyük bir fark yok. Büyük takımlar kaliteli futbolcular alıyor. Kaliteleri belli ama Anadolu takımları da bütçesine göre kaliteli futbolcular alıyor. O yüzden makasın çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Anadolu takımları direnç gösteriyor. Biz de direnç gösteriyoruz, ilk 4 haftada da bunu ortaya koyduk.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan detaylar

- Taktik hazırlıklar

- Erol Bulut\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)