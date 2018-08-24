Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçına hazır

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Fikstürü değerlendiren Sadık Çiftpınar, \"Fikstür olarak baktığınızda zor görünüyordu. Göztepe deplasmanı ardından Fenerbahçe\'yle içerde oynayacaktık. Geçen sene 2 takımdan 4 maçtan 1 puan almışız sadece. Şimdi çok şükür 2 maçta 6 puan yaptık. Biz buna inanıyorduk sezon başı kampı olsun Malatya\'ya döndükten sonra maç haftası çalışmalarımız olsun gerçekten bu yöndeydi. Özellikle Fenerbahçe maçı haftası biz burada hocamızın eşliğinde çok iyi analiz ettik Fenerbahçe takımını. Zaten geçen seneden de az çok ne yaptığını biliyorduk rakibimizin. Bu senede tabii ki geçen senenin puan alamamamın vermiş olduğu içimizde bir ukde vardı ve bunu da gidermek istiyorduk taraftarlarımızın desteğiyle. İyi de mücadele ettik. Verdiğimiz pozisyonlara baktığımız zaman bizlerin hatasıyla kaynaklanan yoksa onun dışında pozisyon vermedik. Bir tek Islam Slimani\'nin kafa vuruşu var. Daha doğrusu topa vuramadı istediği gibi. Onun dışında net pozisyon vermedik rakibimize. Girdiğimiz pozisyonlarda iyi bir şekilde değerlendirdik ve hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Tabii onun sevincini yaşadık bayramdan önce bizim için çifte bayram oldu. Onun sevincini yaşadık. Artık onu kenara bıraktık önümüzde bir Kayserispor maçı var ve oda çok ciddi ve önemli bir rakip bizim açımızdan. Deplasmanda oynayacağız. İnşallah oradan da alabileceğimiz en yüksek puan veya puanları alıp Malatya\'ya o şekilde dönmek istiyoruz\" dedi.

Savunma Oyuncusu Sadık Çiftpınar, geçen seneden Mina\'yla uyumlu olduğunu, Mina\'nın iyi bir stoper olduğunu kaydederek, \"Her konuda ben ona yardımcı olmaya çalışıyorum, o bana yardımcı olmaya çalışıyor. Sahada zaten bu uyumu gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha çok çalışarak daha iyi bir ikili olarak Malatyasporumuza daha çok katkılar vermeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.

\"GEÇEN SENEDEN İYİ BİR KADROLARI VAR\"

Bir gazetecinin, \'Geçen sezon yeni Süper Lig\'e çıkan Malatyaspor\'u hiç kimseye bir şey demeden kenti terk eden ve yeni sezonda Kayserispor\'un başına geçen Ertuğrul Sağlam\'ın takımıyla karşı karşıya geleceksiniz, bu maçla ilgili neler hissediyorsunuz\' sorusu üzerine ise Çiftpınar şu yanıtı verdi:

\"Zaten geçen seneden kalan iyi bir kadroları var. Takviyeler de oldu. İyi futbol sistemleri var. Gerçekten iç sahada taraftarlarıyla birlikte bütünleşip iyi bir takım görüntüsü veriyorlar. Hocaları da Ertuğrul hoca geldi başlarına. Onunla beraberde 2 maçta 4 puan yaptılar. Onlarda gol yemediler. İnşallah bu şanssızlığımıza son verir golü atarız Kayserispor\'a. Gol veya goller atarak oradan da 3 puanı almak istiyoruz. Benim açımdan çok önemli değil. Yani her maç hazırlandığım gibi Kayserispor maçına da hazırlanacağım. Aynı konsantreyle, aynı disiplinle. Dediğim gibi; önemli olan sahada ne yaptığımız. Takım olarak biz yine iyi bir görüntü verirsek savunma anlamında, ofansif anlamda çıktığımız, yakaladığımız pozisyonları değerlendirirsek çok büyük sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. Çok karakterli, çok düzgün ve disiplinli takımımız var. Hocamız bize çok iyi aşıladı. Dediğimiz gibi; eğer o gün iyi işler yaparsak, şansımızda o gün yanımızda olursa ben oradan puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum.\"

BOUTALİB: \"KAYSERİSPOR ÇOK İYİ BİR TAKIM\"

Sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Khalid Boutalib de, herkesin bayramını kutlayarak, \"Benim golü atmam tabi ki önemli ama benim için önemli olan takımım galip geldiği sürece benim golü atıp atmamam çok önemli değil ama gollerde gelecek. Geçen sene 2 galibiyet almamıza rağmen en çok zorladığımız takımlardan birisi Kayserispor. Çok iyi bir takımı var. Biz de şuan moral ve motivasyon olarak çok yüksekteyiz. İnşallah bu 2 maçın tekrarını orada yaşayıp inanlara bir galibiyet daha yaşatırız diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

Ailesinin kendisini pozitif olarak etkilediğini belirten Khalid, \"Sadece ben değil ailemde burada ailemle beraber Malatya\'ya iyi bir uyum sağladığımızı düşünüyorum. Bu da benim zaten performansımı pozitif şekilde etkilendiği herkes görebiliyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntüler

- Erol Bulut\'tan görüntü

- Sadık Çiftpınar\'ın açıklamaları

- Khalid Boutalib\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)