Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'in cezası, Fenerbahçe maçıyla bitiyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)



EVKUR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek\'in hak mahrumiyeti cezası, Fenerbahçe maçıyla birlikte sona eriyor. Fenerbahçe karşılaşmasını da tesiste izleyecek olan başkan Gevrek, sonraki maçlarda protokoldeki yerini alabilecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gevrek\'e 9 Aralık 2017\'de Malatya\'da oynanan Göztepe karşılaşması sonrası \'Müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket\' nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Başkan Gevrek\'in cezası 12 Mart\'ta dolacak. Fenerbahçe karşılaşmasında da statta yerini alamayacak olan Gevrek, mücadeleyi diğer maçlarda olduğu gibi tesiste izleyecek.

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