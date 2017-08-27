Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-1

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Malatya İnönü

HAKEMLER: Barış Şimşek (xxx), Mehmet Kısal (xxx), Samet Çavuş (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Yalçın (xxx), Khalid (xxx), Barazite (xx) (Dk.68 Turgut xx), Eren (xx) (Dk.82 Dening) Azubuike (xxx) (Dk.87 Rahman) Cissokho (xx), İssam (xx), Aytaç (xx), Mina (xxx), İssıar Dia (xxx)

ANTALYASPOR: Boffin (xxx)- Diego (xxx), Djourou (xxx), Charles (xx), Eto\'o (xxx), Maicon (xxx) Nasri (xxx) (Dk.95 Harun), Aydın Karabulut (xxx) (Dk.70 Kabir xx), Sakıb (xxx), Salih (xxx) (Dk.91 Grando), Celustka (xxx)

GOLLER: Dk.87 Khalid (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk.20 Nasri (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mina, İssam (Evkur Yeni Malatyaspor), Sakıb (Antalyaspor)

SÜPER Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

18’inci dakikada sağ kanattan Nasiri’nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aydın ceza sahası içinde sol çaprazdan kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çelti.

20’ nci dakikada Eto’nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Nasri düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak ağlara gönderdi: 0-1.

30’uncu dakika caza sahası dışından kaleyi gören Barazite sert vurdu. Onun vuruşunda top kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.

51’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eto\'o sert vurdu. Top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

69’uncu dakikada Azubuike ceza sahası dışından sert vurdu. Top kalenin dibinden az farkla auta çıktı.

87’inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağ kattan kullanılan kornerde Khalid topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma daha sonra 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



FOTOĞRAFLI