Evkur Yeni Malatyaspor, 3 teknik adam değişikliğine neden oldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de geride kalan 24 hafta itibarıyla 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 takımın teknik adam değişikliğinde önemli rol oynadı.

Sezona Ertuğrul Sağlam ile başlayan ve 7\'nci hafta itibarıyla Erol Bulut ile anlaşan Malatya temsilcisi, genç teknik adamla dikkat çeken bir performansa imza attı. Özellikle şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımlar karşısında sürpriz sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, 24\'üncü hafta sonunda 34 puan toplayarak 9\'uncu sırada kendisine yer buldu.

Evkur Yeni Malatyaspor\'un bu sezonki en dikkat çeken özelliği ise mağlup ettiği 3 takımın da teknik adam değişikliğine gitmesi oldu. Malatyaspor\'un mağlup ettiği Kardemir Karabükspor, Galatasaray ve Atiker Konyaspor teknik adam değişikliğine gitti.

Sarı-kırmızılıların sezonun ilk yarısında deplasmanda 4-2 yendiği Kardemir Karabükspor, müsabakanın ardından Erkan Sözeri ile yollarını ayırarak, Hırvat Tony Popovic ile anlaştı.

Evkur Yeni Malatyaspor\'un teknik adam değişikliğine neden olduğu bir diğer takım ise Galatasaray. İlk yarının 16\'ncı haftasında karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, bu sonuçla Igor Tudor\'un gönderilmesine, yerine ise Fatih Terim\'in getirilmesine etki etti.

Evkur Yeni Malatyaspor\'a 1-0 kaybeden Atiker Konyaspor, maçın ardından Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı. Konya ekibi, Özdilek\'in yerine Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Doğu temsilcisi, bu hafta da aldığı sonuçlarla ligde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe\'yi sahasında ağırlayacak. Sarı- lacivertlilerde alınacak kötü bir sonuç sonrası radikal değişikliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılıların mağlup ettiği 3 takımın teknik adamlarıyla yollarını ayırması, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinden önce taraftarlar arasında sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılı taraftarların paylaşımlarında sıranın Aykut Kocaman\'da olduğu belirtildi.

Malatyasporlu taraftarlar, teknik direktör Kocaman\'ı işaret ederek \'Sıradaki gelsin\' paylaşımları gözlerden kaçmadı.

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