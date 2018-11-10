Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından notlar

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor\'a konuk oldu.

Yeni Malatya Stadı\'nda saat 20.00\'da başlayan karşılaşmada ligin son 3 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo mavililer, zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet hasretine son vererek moral bulmak istiyor. Bordo mavili takımda karşılaşma öncesi Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş\'ın sakatlıkları bulunuyor. Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen Burak Yılmaz\'ın yerine Nijeryalı oyuncu Nwakaeme\'nin forma giymesi bekleniyor.

3\'ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 3\'üncü kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon ilk olarak Malatya\'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, kendi evinde ise rakibini 4-1\'lik sonuçla mağlup etmişti. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra özel uçakla Malatya\'ya geldi.

KADROLAR

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme, Murat Yıldırım, Boutaib, Adem, Sadık, Ahmet İldiz, Aleksic, İssam, Mina

TRABZONSPOR: Onur - Hosseını, Rodallega, Jose, Olcay, Zargo, Onazı, Joao, Abdülkadir, Novak, Nwakaeme

BURAK YILMAZ KENTE GELMEDİ

Trabzonspor\'da Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepkinin ardından yönetim tarafından 500 bin TL para cezası verilen Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma şansı bulamadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.

TRİBÜNLER KISMEN DOLDU

Evkur Yeni Malatyaspor\'da Trabzonspor maçı biletlerinin satışa sunulmasıyla tükenmeye başladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı\'nda Trabzonspor taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribün tamamen doldu. Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 10 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kalmadı.

TARAFTARLARDAN LÖSEMİYE FARKINDALIK

Mücadele başlarken İstiklal Marşı okunduğu sırada taraftarlar \'Lösemili Çocuklar Haftası\' dolayısıyla farkındalık yaratmak için maske taktı.

MALATYA TRİBÜNLERİNDE ÜNAL KARAMAN SESLERİ

1987 yılında Malatyaspor\'da forma şansı bulan tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman\'a sevgisi bulunan sarı kırmızılı taraftarlar Karaman\'ı tribüne çağırdı. Taraftarların yanına giden Karaman, taraftarları alkışladı.

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