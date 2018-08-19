Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç- Sadık, Seth, Mina, Rahman, Guilherme, Pereira (Dk.85 Mustafa), Aleksic (90+4 Erkan), Ahmet (Dk.64 Donalt), Adem, Boutaib

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Skrtel, Neustaedter, Şener (Dk.78 Eljif), Hasan, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Dk.82 Valbuena), Ayew, Josef, Barış (Dk.78 Alper), Slimani

GOLLER: Dk.70 Aleksic (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk.71 Aleksic, Dk.90+3 Donalt (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe\'yi Danijel Aleksic\'in golüyle 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib, uzaktan şutunu çekti ancak kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14\'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Adem rakiplerini geçtikten sonra sağ kanattaki Pereira\'yı gördü, topu göğsüyle kontrol eden Pereira sert vurdu. Onun vuruşunda top üstten auta çıktı.

27\'nci dakikada uzun atılan topta defansın arkasına sarkan Boutaib şutunu çekmek üzereyken araya defans girerek topu uzaklaştırdı.

30\'uncu dakikada Josef\'in yaptığı ortaya yükselen Mehmet Ekici\'nin vuruşunda top dışarı çıktı.

31\'inci dakikada sol kanatta topla ilerleyen Barış Alıcı, sol çaprazdan şutunu çekti, topu Ertaç kontrol etti.

33\'üncü dakikada Hasan Ali\'nin ortasında Slimani topa kafayla dokundu. Onun vuruşunda top dışarı çıktı.

36\'ncı dakikada auta çıkmak üzere olan topu tutan Sincere ceza sahası içindeki Pereira\'yı gördü, onun vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

50\'nci dakikada Mehmet Topal, Islam Slimani ve Andre Ayew arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Ayew\'in topu göğsüyle düzelterek yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı

54\'üncü dakikada Şener Özbayraklı\'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Slimani\'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşu top kalenin solundan oyun alanının dışına çıktı.

64\'üncü dakikada Adem\'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Boutaib\'in beklemeden kaleye gönderdiği şutunda top Martin Skrtel\'den oyun alanına geri döndü.

65\'inci dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksic\'in ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

70\'inci dakikada Guilherme\'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği uzun ortasına hareketlenen Danijel Aleksic\'in arka direkte topun gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Volkan Demirel\'in yanından ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)