Evinizdekinden 55 bin kat hızlı süperbilgisayar

Küresel iklim değişimleri ve Uzay’ı izlemek için kullanılan Jaguar adlı süperbilgisayar, evinizdekinden bir hayli hızlı.



Amerika’da bulunan Oak Ridge Ulusal Laboratuvarlarındaki süperbilgisayar, Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların saniyede bir matematiksel hesaplama yapmasıyla 650 yılda hesaplayabilecekleri kadar veriyi yalnızca bir günde hesaplıyor.



Bilim insanlarının Jaguar ismini taktıkları 100 milyon dolarlık bilgisayar, bilimsel hesaplamalar yapan bilgisayarlar içerisinde dünyanın en hızlı olanı. Sıradan bir bilgisayardan 55 bin kat daha hızlı olan bilgisayar, saniyede 1 katrilyon matematiksel hesap yapabiliyor.



Dünyada ondan daha hızlı tek bir bilgisayar var, o da New Mexico’da Amerikan Los Alamos Ulusal Laboratuvarında nükleer silahlar gibi gizli çalışmaların hesaplamalarını yapan ‘Roadrunner’.



Jaguar, küresel iklim değişiklikleri, gözlemlenemeyen uzay meseleleri ve alternatif enerji kaynakları gibi insanlık için önemli konuların araştırılmasında gerekli olan hesaplamaları yapacak.



Cray Inc. tarafından üretilen Jaguar, geçtiğimiz Haziran ayında 500 süperbilgisayarı denetleyen araştırmacılar tarafından Dünyanın en hızlı 5. bilgisayarı olarak ilan edilmişti. Orak Ridge Laboratuvarındaki araştırmacılar, geçtiğimiz Pazartesi günü donanım güncellemesi yapılan Jaguar’ın Dünya’nın en hızlı bilimsel hesap makinesi haline geldiğini belirttiler. Bilgisayar 4 yıldır kullanılıyor.



Geçtiğimiz günlerde süperiletkenlik üzerinde hesaplamalar yaparken 1.3 petaflop’tan daha fazla işlem yapan Jaguar’ın teorik üst sınırının ise ise 1.64 petaflop olduğu belirtiliyor.



*1 Petaflop: Saniyede 1 katrilyon işlem.