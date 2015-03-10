Evinin yıkılmasına direnen kişi, polise kalasla vurdu

İzmit Belediyesi'nin, Büyükşehir Yasası'ndan önce köy statüsünde olan Alikahya semtinde 2-B statüsündeki orman arazisi içinde kalan bölgede ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 3 evi sabah saat 05.00'de iş makinalarıyla yıktırdı.

Yıkım, olaylar çıkabileceği düşüncesiyle saat 05.00 sıralarında buraya giden ekipler tarafından yapıldı. İnşa halindeki evlerin yıkıldığını öğnenen sahipleri ile polis ve görevliler arasında tartışmalar görüldü. İzmit Belediyesi yıkım ekipleri 3 hanenin de bir kısmını yıkarak kullanılamaz hale getirdikten sonra ve polis ekipleriyle birlikte buradan ayrıldı.



Bu arada evi yıkılanlardan sara hastası olduğu anlaşılan Ramazan Altun kriz geçirerek hastaneye kaldırıldı. Evleri yıkılanlar, bu arazilerin kendilerine ait tabpusu bulunduğu öne sürdü.

Güneydoğu gazisinin evi de yıkılmıştı

İzmit Belediyesi, aynı bölgede 2011 yılında Hakkari'nin Çukurça İlçesi'nde PKK'nın gerçekleştirdiği ve 24 askerimizin şehit olduğu saldırıda başına şarapnel parçası çarpması nedeniyle gazi olan Kemal Demir'in evini de kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle çıkan olayların ardından yıkmıştı.

Belediye yetkilileri, bu bölgedeki evlerin 2-B arazisinde ve kaçak olduğunu, daha önce yaptırılanlara dokunulmadığını, ancak yeni yaptırılan evlerin yıkıldığını, izinsiz ve kaçak yapılaşmaya fırsat verilmeyeceğini bildirdi.

Yıkım sırasında polisle mahalleli arasında gerginlik yaşanırken, yıkılan evlerde yaşayanlar yıkıma direnmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında bir kişi kalasla polise vururken, o anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Polise kalasla vurulma anı