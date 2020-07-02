Evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş için arama çalışması başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş için arama çalışmaları başlatıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken ortadan kayboldu. Baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı, sonuç alamayan aile daha sonra olayı jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı aramalarda, Melek Memiş'in terliğinden biri, kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu. Ancak küçük hala Melek’e ulaşılamadı. Dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Melek'in amcası Hüseyin Memiş ile bazı yakınları ise bölgede gece boyu aramalarını sürdürdü.

Jandarma ve AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına bugün de devam etti. Dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmaları hala sürüyor.