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Evinin mutfağında ölü bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Şükrü Gündüz (78) evinin mutfağında ölü bulundu

02 Temmuz 2018 19:22

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde Şükrü Gündüz (78) evinin mutfağında ölü bulundu. Gündüz\'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Olay, İspat Cami Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki 2 katlı evde meydana geldi. Şükrü Gündüz, öğle yemeği için eve gelen ailesi tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gündüz\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde yaptığı incelemede mutfaktaki LPG tüpüne bağlı ocağın açık olduğunu ve gazın eve yayıldığını tespit etti. Kalp hastası olduğu kaydedilen Şükrü Gündüz\'ün cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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