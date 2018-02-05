Evinin kenarındaki boşlukta ölü bulundu

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda bir kişi, evinin kenarındaki boşlukta komşuları tarafından ölü bulundu.

Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi sakinleri, bina kenarındaki 1 metrelik boşlukta komşuları Birol Yılmaz\'ın (53) hareketsiz yattığını gördü. Komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Yılmazer\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ceset üzerinde ve çevrede incelemelerde bulundu.

\"SABAH ÜST KOMŞUMUZ FARK ETTİ\"



Yılmazer\'in komşusu \"Bildiğimiz bir ağabeyimizdi ölmüş. Gece düşmüş. Kardeşiyle beraber yaşıyordu gece eve gelmeyince aramış ulaşamamışlar. Merak etmişler. Sabah üst komşumuz fark etti\" diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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