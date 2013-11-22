Evinin kapısını TÜİK'e açmayan Defne Samyeli'ne 923 TL para cezası

Defne Samyeli, TÜİK görevlilerine özel hayatın gizliliği ve vakit sıkıntısını belirterek görevlilere yardımcı olmayınca eskispikere 923 TL para cezası kesildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 81 ilde yapılan gelir incelemesi çalışmasın da Defne Samyeli'nin de kapısı çalındı.

TÜİK görevlileri tarafından evlerine bir görevlinin yerleştirileceği ve bir boyunca o evdeki gelir ve giderin incelenip istatislik rakamlarının oluşturulacağı söylenen Samyeli, görevlilere özel hayatın gizliliği ve vakit sıkıntısını belirterek görevlilere yardımcı olmayınca Samyeli'ye 923 TL para cezası kesildi. Samyeli, cezayı ödeyeceğini açıklarken konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.

Genel Nüfus sayımı, Genel Tarım Sayımı, Genel Sanayi veya İşyerleri Sayımı, Milli gelir tahminleri, Tüketici Fiyatlari Endeksi ve Üretici Fiyatları Endeksi ve Enflasyon hesaplamalarında devlet adına araştarmalar yapan Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıl ki Tüketici Fiyatlari Endeksini belirlemek için bir çalışma başlattı. Çalışmada ailelerin aylık giderlerini belerlemek için harekete geçen TUİK görevlileri dün gazeteci Defne Samyeli'nin kapısı çalındı.

1 ay bir görevli evinde kalacaktı

Ülkedeki açlık, yoksulluk ve fakirlik rakamlarının belirlenmesi için çalışma yürüttükmerini belirtip Samyeli'nin kapısına çalan TÜİK yetkilileri, Samyeli'ye bilgi verdikten sonra harcamaları kontrol edecek bir görevlinin 1 ay boyunca evinde kalacağını söyleyip kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Ancak Samyeli görevlilere özel hayatın gizliliği ilkesinin çiğneneceğini zaten bu araştırma için vaktinin de olmadığını belirterek kendilerine yardımcı olmayacağını söyledi.

'Özel hayatın gizliliğine aykırı'

Bunun üzerine de TUİK yetkilileri Samyeli'ye TÜİK'e yardımcı olmadığı için yetkililer tarafından 929 TL ceza kesildi. Cezayı ödeyeceğini ancak kanuni hakkını aramak için en kısa sürede mahkemeye başvuracağını söyleyen Samyeli,"Evimde 24 saat birisinin olması özel ne kadar doğru. Birisi tarafından herşeyinizin kayıt altında olması normal değil. Ne yersiniz, ne içersiniz, misafiriniz eve ne getirir hepsinin tek tek kayıtlara alınması, evinize gelenlerin bilinmesi özel hayatın gizliliğine aykırıdır. Bu nedenle görevlilere yardımcı olmadım. Özellikle benim evimin seçilmesini de anlayamadım" diye konuştu.

TÜİK'ten açıklama

TÜİK Başkanı Aydemir gelir incelemesi için evine giden görevliyi geri çeviren Defne Samyeli’ne sert tepki gösterdi.

Vatan gazetesine konuşan TÜİK Başkanı Birol Aydemir, Samyeli’nin bazı iddialarını yalanlarken uygulamayı savundu:

'İnsaf diyorum'

Defne Hanım, gelir incelemesi için oluşturulan örneklemede çıkıyor, kendisine ulaşılıyor. Örneklemede çıkanlara TÜİK resmi anketörleri gider, harcama defteri bırakır. Kendisinden 1 ay boyunca bu harcama defterini günlük olarak doldurması istenir.Personelimiz defteri nasıl dolduracağını anlatır ve bırakır gider. Deftere harcamaları yazmak taş çatlasa her gün 10 dakika alır. Resmi personelimiz de o ay içinde 6 kez o vatandaşa uğrar ve deftere günlük kayıtların gerektiği gibi yazılıp yazılmadığını kontrol eder. “24 saat sizinle kalacağız, yaşayacağız” öyle bir şey sözkonusu olabilir mi? Tabiki böyle bir şey yok. Burada da böyle bir şey ne istenmiş ne de bu yönde bir konuşma olmuş. Zaten olamaz. İnsaf diyorum, sadece insaf...

'Ne üstünlüğü var'

Örneklemede çıkan bütün vatandaşlara yaptığımız gibi Defne Hanım’a da gidilmiş. Defne Hanım buna itiraz etmiş. “Ben yazamam, vaktim yok, soruları yanıtlayamam” demiş. Bu bir yasal zorunluluk. Biz binlerce insana, Ayşe Teyze’ye, Osman Amca’ya nasıl gidip bu defteri veriyorsak, binlerce insan nasıl ki bu görevini yerine getiriyorsa, Defne Hanım’ın ne üstünlüğü, ne farkı var? Onun ne ayrıcalığı var? “Senin vaktin yoksa tamam o zaman” mı diyelim? Kimsenin vatandaşlık görevi konusunda, diğerinden bir üstünlüğü yok. Kusura bakmayın şunu söylemek zorundayım, zengin kesimlerimiz bu konuda biraz farklı. Ama Ayşe teyze bu bilgileri veriyorsa, sen de vereceksin. ‘Ben daha önemliyim vermem diyemezsin’. Vatandaşlar bize bilgi vermezse, nereden bilgi bulacağız.”

Samyeli: AİHM'e gidebilirim

Radikal gazetesinden Hazal Polat'a konuşan Samyeli “Defteri bırakan memur ertesi gün aradı, 10 dakika içinde geliyorum dedi. Eve gelip saatlerce kalıyorlardı. Kimseyi evimde o kadar saat tutmak zorunda değilim. Ayrıca sorulan sorular çok özel. Her şeyi geçtim, çok ayrıntılı bir iş, ben 1 ay boyunca o deftere göre mi hareket edeceğim? Kimse bu kadar özelimize giremez. Anket adı altında bir fişleme bu. Bize karşı davranışları da hiç kibar değildi. Doldurmak zorundasınız tarzında bir muamele vardı. Bir süre sonra avukatımı devreye soktum. Avukatım benim bu ankete uygun bir örnek teşkil etmediğimi mazeret olarak bildirdi. Buna rağmen bana ceza yazıldı. Anlamadığım zaten yapılan harcamalar kayıt altında, devlet bana marketten bir pedi ne kadara alıp almadığımı niye soruyor?” dedi.

“Defalarca TÜİK’e sorduk adres belirlemesi neye göre yapıldı diye, net bir cevap veremediler. İsmini vermek istemediğim bir arkadaşıma da aynı anket defteri gitmiş, o katılmak istemediğini söylemiş. Ona bu şekilde bir ceza yazılmamış ama. Bu işin peşini bırakmayacağım” diyen Samyeli gerekirse AİHM’ye gideceğini söyledi.

TÜİK Hukuk Müşavirliği’nden ise “Bilgisayar sisteminden bazı adresler belirleniyor ve anket yapılıyor. Kişiye değil adrese göre yapılan bir anket. Memurlarımız defterleri bırakıyor ve bir haftada sadece 2 defa kişileri ziyaret ediyor. Kişilerin evlerinde kalma gibi bir durum yok elbette. Ayrıca memurlarımız eve gitmeden önce randevu da alıyor.”