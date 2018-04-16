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Evinin bodrumunda kendisini astı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir otomotiv firmasında çalışan muhasebeci Erhan K

16 Nisan 2018 20:40

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki bir otomotiv firmasında çalışan muhasebeci Erhan K. (41), evinin bodrum katında kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.
Efeler ilçesinin Efeler Mahallesi\'nde yaşayan ve bir otomotiv firmasında çalışan evli ve üç çocuk babası muhasebeci Erhan K., bu sabah işe gideceğini söyleyerek evinden çıktı. Erhan K.\'den bir süre sonra ailesi dışarı çıktı. Yakınları, Erhan K.\'nin otomobilinin evin önünde park halinde olduğunu fark etti. Merak edip cep telefonundan aradıkları Erhan K.\'ye ulaşamayan ailesi, aramaya başladı. Bugün saat 10.00 sıralarında, evinin bodrum katında Erhan K.\'nin tavana asılı cesedi bulundu. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, intihar ettiği belirlenen Erhan K.\'nin cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruştura başlattı.

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