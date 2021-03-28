Evinin bahçesini kazan çocuk, milyonlarca yıl önceden kalan bir fosil buldu

İngiltere'de altı yaşında bir çocuk evinin bahçesinde milyonlarca yıl önceden kalan bir fosil buldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Walsall'da yaşayan Siddak Singh Jhamat isimli çocuk, solucan bulmak için evinin bahçesini kazarken milyonlarca yıl önceye ait bir fosil buldu.

Jhamat, "Solucanları bulmak için toprağı kazıyordum, boynuza benzeyen bir cisim buldum. Diş, boynuz ya da pençe olabileceğini düşündüm. Ama bir mercanmış" dedi.

Jhamat'ın babası Vish Singh, oğlunun bulduğu boynuzu bir Facebook fosil grubundan tanıdığını söyledi. Baba, "Bu mercanlar 545 milyon yıl önce başlayıp 251 milyon yıl öncesine kadar uzanan Paleozoik döneme dayanıyor" dedi.

Aile, fosili Birmingham Üniversitesi Jeoloji Müzesi'ne bildirmeyi planladıklarını söyledi.