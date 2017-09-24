ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde 55 yaşındaki Abdullah Karaca, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Koyuncu Mahallesi\'nde meydana geldi. Yol kenarındaki evin arka bahçesinde bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. Polis cesedin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirerek çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cesedin evin sahibi Abdullah Karaca\'ya ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcının incelemesi ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken Karaca\'nın bahçede kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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